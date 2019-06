Red Bull Salzburg bekreftet i mai at Fredrik Gulbrandsen forlater klubben. Nordmannen valgte å ikke forlenge kontrakten med klubben.

– Jeg vet helt ærlig ikke om det er riktig beslutning, men jeg må følge magefølelsen. Jeg føler tiden er inne for å prøve noe nytt, sa Gulbrandsen til klubbens nettsider.

Nå får TV 2 Sporten opplyst at Fredrik Gulbrandsen har funnet seg en ny klubb.

Neste stopp i karrieren blir etter alt å dømme Istanbul Başakşehir, som ble nummer to den tyrkiske toppserien. Etter det TV 2 erfarer er Fredrik Gulbrandsen på plass i Tyrkia for å fullføre overgangen mandag kveld dersom partene blir enige om 26-åringens personlige betingelser. Gulbrandsen går gratis til den tyrkiske klubben som Bosman-spiller.

– Gulbrandsen har garantert hatt en god del spennende muligheter når han nå skal finne seg ny klubb, og ender han opp i Istanbul Basaksehir kommer han til en klubb som imponerte veldig sist sesong, og han blir lagkamerat med flere store navn og gode fotballspillere, poengterer TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

– De beste klubbene i Tyrkia betaler også godt, og jeg vil tro han har rådført seg med sin tidligere lagkamerat fra Molde, Martin Linnes, som spiller i Galatasaray i Istanbul. Han trives veldig godt der nede og signerte ny kontrakt for ikke lang tid siden, så om han nå reiser til Tyrkia blir det nok en fin og spennende opplevelse både på og utenfor banen, fortsetter Mathisen.

Robinho og Adebayor

Istanbul Başakşehir ble stiftet så sent som i 1990 og hentet i 2017 den tidligere Monaco, Arsenal, Tottenham, -og Manchester City-spissen Emmanuel Adebayor til klubben. Han forlot imidlertid klubben ved sesongslutt.

I januar 2019 ble brasilianeren Robinho, som har en fortid i blant annet Santos, Real Madrid og Manchester City, hentet til Istanbul Başakşehir. Arda Turan spiller også for klubben. Han er på utlån fra Barcelona.

Istanbul Başakşehir skal denne sesongen inn i tredje kvalifiseringsrunde til Champions League.

Gulbrandsen vant både liga og cup i Østerrike denne sesongen. Han scoret elleve mål og slo seks målgivende pasninger på 34 kamper denne sesongen.

Spissen står imidlertid med bare tre landskamper for Norge, den siste mot Finland i 2016. Han var innom troppen til Lars Lagerbäck i mars i fjor, men fikk ikke spilletid.

– Gulbrandsen har ikke fått sjansen av Lagerbäck, men han har vært veldig nære flere ganger. Om han får mye spilletid og gjør det godt i Tyrkia vil jeg tro at han får sjansen med flagget på brystet i løpet av kampene som venter i resten av kvaliken og eventuelt Nations League, spår Jesper Mathisen.

– Vil spille i Champions League

Da Gulbrandsen forlot Red Bull Salzburg gjorde han det klart at han ønsket å gå til en klubb som spiller i Champions League.

– Jeg er på det tidspunktet i karrieren at det kanskje er tid for et skifte, og det kan være min eneste mulighet til å komme til en større liga. Som fotballspiller ønsker du alltid å spille på det høyeste nivået. Det var en vanskelig avgjørelse når jeg vet at laget skal spille Champions League neste sesong, men forhåpentligvis får jeg sjansen til å spille der selv en gang. Jeg er glad på lagets vegne og kommer til å følge med, sa Gulbrandsen.