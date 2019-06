Mandag ettermiddag kom de første meldingene om at to jagerfly hadde kollidert med hverandre under et treningsoppdrag nord i Tyskland.

Begge pilotene klarte selv å skyte seg ut av flyene etter den kraftige kollisjonen, som flere sjokkerte tilskuere på bakken ble vitne til at vrakdeler styrtet mot bakken.

De to flyene landet noen kilometer fra hverandre, og bilder fra stedet viste to store røykskyer som steg opp fra hvert krasjsted.

Et tredje fly hadde vært med på treningsoppdraget da ulykken fant sted, og hadde sett at to fallskjermer løste seg ut etter ulykken og dalte mot bakken.

Den ene piloten ble bekreftet omkommet klokken 16.30.

Ble hengende i et tre

Den andre piloten hadde imidlertid overlevd kollisjonen, men klarte ikke å finne et trygt landingssted. Han ble etter en times tid funnet av redningspersonell i nærheten av landsbyen Nossentiner Hütte.

Han ble funnet hengende i sin egen fallskjerm flere meter over bakken. Fallskjermen hadde satt seg fast i noen trær, og det var for høyt til at han kunne komme seg ned på egen hånd.

Han ble etter hvert reddet ned av brannvesenet. Han hadde pådratt seg noen skader og ble fraktet til sykehus.

– Han var i sjokk, men hadde det etter forholdene bra, sier en talskvinne for politiet.

– Til å bli lamslått av

Årsaken bak ulykken er fortsatt ukjent. Vrakdelene fra ulykken ble spredt over et enormt område, og det pågår nå en storstilt aksjon for å få samlet inn alle vrakdelene. De blir viktige for å finne ut av hva som skjedde.

Forsvarsminister Ursula Von Der Leyen lover at hver stein skal snus for å finne svar.

– Hendelser som dette er forskrekkende og til å bli lamslått av. Man blir målløs. Vi sitter igjen med mange spørsmål om hvordan noe slikt kunne skje, sier Leyen.

Bilder og video fra stedet viser røyk stige opp fra de stedene der flyene skal ha havnet etter ulykken. Vrakene skal ha landet i et skogsområde og startet flere branner. Disse ble imidlertid raskt tatt hånd om av brannvesenet.

Begge flyene var en del av Air Force skvadron 73 "Steinhoff", som er stasjonert ved militærbasen Laage like ved byen Rostok.