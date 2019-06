1-0 til USA kom allerede etter sju minutters spill da Tobin Heath ble felt av Maria Leon. To minutter senere utlignet spissen Jennifer Hermoso da hun skrudde inn ballen på et fint skudd for Spania.

Det var det første og eneste baklengsmålet til USA hittil i mesterskapet. Det var også Hermosos tredje scoring i mesterskapet.

Avgjørelsen falt kvarteret før slutt. Rose Lavelle ble felt innenfor boksen av Spanias Virginia Torrecilla, og VAR ble koplet inn uten at avgjørelsen ble endret.

Megan Rapino satte den andre straffen på samme sted som den første, og selv om Spanias keeper Sandra Panos var etter ballen denne gangen nådde hun ikke ned til den. På den første straffen gikk Panis feil vei, og Rapinoe hadde en enda enklere jobb med å score.

Rapinoe er den andre i VM-historien til å score på to straffer i samme kamp. Nevnte Jennifer Hermoso fra Spania var den første i en kamp mot Sør-Afrika tidligere i mesterskapet. I det hele tatt er det skapt en rekke straffespark i løpet av mesterskapet i Frankrike.

USA hadde ballen mest, skapte flest sjanser og vant fortjent over Spania. Arrangøren Frankrike blir ventelig en hardere nøtt i kvartfinalen.

