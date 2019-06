Politiet i Oslo fikk melding via trikkesentralen om at en trikkefører hadde blitt utsatt for vold på Schous plass på Grünerløkka i Oslo, mandag kveld.

Da de kom frem til stedet ble det klart at også en passasjer hadde blitt utsatt for vold av samme gjerningsperson.

#Oslo Vi er på Schous plass hvor en trikkefører skal ha blitt utsatt for vold. Fører har blitt slått i ansiktet, blør fra leppen i følge dette. Fører blir tilsett av ambulanse. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) June 24, 2019

Trikkeføreren blødde fra leppa, og passasjerer kom ikke til skade.

– VI har ikke kontroll på gjerningspersonen, og har ingen god beskrivelse av vedkommende, sier operasjonsleder Sven Christian Lie, til TV 2.

Politiet jobber nå med å snakke med vitner, og prøve få en beskrivelse på gjerningsmannen.

Ifølge politiet hadde en passasjer kommet med hatefulle ytringer til en annen passasjer. Det oppsto deretter en krangel mellom disse.

– Trikkeføreren ba de to gå av, og da fikk han et slag i ansiktet før gjerningsmannen forlot trikken. Vi oppretter sak, skriver politiet på Twitter.



