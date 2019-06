Se VM-kvartfinalen Norge-England på TV 2 og TV 2 Sumo torsdag fra 20.30 (kampstart 21.00!)

De som har fulgt den norske veien mot VM-kvartfinalen har garantert fått det med seg.

Spillernes gjentatte formaninger av gruppens motto, «Sterkere sammen».

Helt siden forut for mesterskapsstart har Martin Sjögrens disipler proklamert budskapet om et sterkere samhold.

– Det har kanskje vært litt sånn klisjé, men for oss så er det noe som betyr veldig mye. Det er viktig for oss å bygge hverandre opp, sier Maren Mjelde TV 2.

– Jeg vet at det er det som tar oss så langt som vi er kommet

Landslagskapteinen sier at det handler om å være et lag, og at mottoet beviser at de står sammen uansett.

– Det har vi sagt hele veien. Jeg vet at det er det som tar oss så langt som vi er kommet nå.

– Føler du at dere endelig får bevist det litt for omverden også, at klisjéen som folk lo av nå bærer frukter?

– Man må jo bevise det på en måte, og vi har hele tiden vært trygg på at vi er et så sterkt lag. Sterkere sammen er vi, jo. Det har vi vist gang på gang nå, og kanskje spesielt det som skjedde i forrige match. Vi vet hvor sterke vi er sammen, og har ingen problemer med å uttrykke det utad, sier Chelsea-profilen.

SAMHOLDET SEIRET: De norske spillerne stod sammen og støttet hverandre gjennom den dramatiske straffekonkurransen mot Australia lørdag. Foto: Thibault Camus/AP

Hyller hverandre i sosiale medier: – Ikke bare show

Etter seieren mot Australia flommet det over i sosiale medier med kjærlighetsproklamasjoner, smileys og hjerte-emojis mellom jentene, og ifølge en annen av de største profilene er dette også et bevisst grep.

– Det er ikke bare show for seerne. Det er genuint. Det sier alt om samholdet i gruppa. Det er jo en vennegjeng som er på tur her som ler sammen, koser seg sammen, gråter sammen hvis det trengs, og ikke minst jubler sammen når vi klarer å nå målene våre steg for steg, sier Caroline Graham Hansen.

Graham Hansen: – Ingen hadde troen på oss

Norges stjernespiller er tydelig på at hun og lagvenninnene nå er i ferd med å bevise at mottoet er langt mer enn bare ord, og forteller igjen om en mentalitet der det utelukkende fokuseres på egne prestasjoner.

– Det var vel ingen som hadde troen på at vi i utgangspunktet skulle gå til VM, og så var det ingen som hadde troen på oss at vi skulle komme oss ut av gruppen, og så var det vel få som tenkte at vi skulle slå Australia, og det er sikkert enda færre nå som tenker at vi kan ha noen sjanse mot England.