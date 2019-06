Kan hende smittekilden i Askøy aldri blir funnet

Over to uker etter de første sykdomstilfellene anbefaler kommunen fortsatt at innbyggerne koker drikkevannet.

Rundt 2000 personer har trolig blitt syke av bakterieinfeksjonen. Undersøkelser gjort på Haukeland sykehus slo fast at den aggressive tarmbakterien campylobakter er årsaken til sykdomsutbruddet.

Kommunen har den siste tiden jobbet med å finne ut hva som er smittekilden. I forrige uke ble det klart at dyreavføring, som har trengt seg gjennom sprekker i fjellet, antageligvis er årsaken. Siden har kommunen gjort undersøkelser av avføring funnet i nærheten av vannbassenget.

De foreløpige prøvene har derimot ikke inneholdt spor av campylobakter.

Nå sier varaordfører Bård Espelid til at det kan hende de aldri finner ut hva som er årsaken til epidemien.

– Smittekilden kan være vasket vekk før vi tok prøver, slik at det ikke er sikkert at vi noen gang finner kilden, sier Espelid i et folkemøte på Askøy mandag kveld.

Barn redde for å drikke vann

Mandag kveld var det innkalt til folkemøte på Askøy. Her siktet kommunen på å opplyse og berolige innbyggerne, og gi en statusoppdatering i arbeidet med å igjen kunne levere rent drikkevann.

Fremdeles er det mange som er urolige i øykommunen. Espelid sier de har fått bekymringsmeldinger fra barnehager på Askøy som sier at det er barn som nå er redde for å drikke vann.

Blant de fremmøtte var ekteparet Jan og Randi Strømsnes. De forteller til TV 2 at de ble dårlige på en hyttetur.

– På radioen den kvelden hørte vi om at mange var blitt syke, sier de.

Ekteparet lå syke i 14 dager. Nå ønsker de klarhet i hva som har skjedd, og hva som skjer videre.

– Vi er her på folkemøte for å få svar. Det vi lurer mest på er faren for å få langtidsvirkninger, eller utvikle sykdommer, sier de.

Varaordfører Espelig hevder kommunen tar disse bekymringene på alvor.

– Det viser at tilliten til en kommunale vannet ikke er god. Dette møtet er starten på en prosess der vi vil forsøke å bygge tillit til at det kommunale vannet er bra, sier varaordførere.

Tiltakene som er satt inn for å hindre ytterligere smitte, skal ha vært vellykkede. Selv om smittekilden kan ha blitt vasket bort, har teamet som jobber med å påvise smittekilden gjort nye funn.

– Vi har funnet indikasjoner rundt sprekker der vi ser det har kommet inn vann. Der har vi funnet e.coli og andre e.colioforme bakterier. Det indikerer at det er inntrengning av forurenset vann fra utsiden, sier Espelid. Det er likevel fremdeles en god stund til man trygt kan drikke vann fra springen uten å først koke det.