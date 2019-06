Den internasjonale olympiske komité (IOC) bestemte mandag at vinter-OL og Paralympics i 2026 skal arrangeres i Milano og Cortina d'Ampezzo.

Sverige stilte med Stockholm/Åre som sine kandidatbyer, men tapte nok en gang. Landet har ikke fått arrangere OL siden Stockholm i 1912, selv om de har forsøkt en rekke ganger.

De siste 41 årene har Sverige søkt seks vinter-OL og ett sommer-OL, men blitt oversett hver gang.

Peter Forsberg. Foto: Jean-christophe Bott

Dagen begynte heller ikke bra for Sverige. Hockeylegenden Peter Forsberg var en av dem som var på scenen i morgentimene for å overbevise IOC-delegatene om å stemme på Stockholm.

Han var ikke fornøyd med responsen, skriver SVT.

– Det var fire delegater som satt og sov under hele presentasjonen. Det er utrolig ta man ikke kan holde seg våken. Det er avstemning hvert fjerde år, og vår presentasjon tar 30 minutter. Man lurer jo på hva de vil stemme og hvilken informasjon som har nådd frem, sa en opprørt Forsberg.

Med en viss underliggende bitterhet påpeker Aftonbladet at Italia hadde vinter-OL så sent som i 2006.

Italia har arrangert vinter-OL to ganger tidligere. Cortina var først ute i 1956, mens i 2006 var Torino vert.

Hadde håpet

Med et budsjett på i overkant av 13 milliarder svenske kroner, trodde Sverige at de kunne få OL.

Mens 80 prosent av italienerne støtter opp om arrangementet, var det tilsvarende tallet for Sverige 60 prosent. Kanskje var det utslagsgivende for de 82 IOC-representantene som ga sin stemme i avstemningen i Lausanne.

Skipresident Erik Røste sier i en pressemelding at han heiet på Sverige og deres «fornuftige tilnærming til OL/PL-søknaden».

– Men Milano/Cortina konseptet bygger på mye av det samme som Sverige sin søknad; gjenbruk av allerede eksisterende anlegg. Italia har også tatt «The New Norm» og «Agenda 2020» på alvor og søkt på sine egne premisser. Det er veldig bra, sier Røste, som også ymter frempå et ønske om at Norge skal søke neste gang.