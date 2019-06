I februar ble det kjent at Khloé Kardashians sin kjæreste, basketspilleren Tristan Thompson, var tatt for utroskap for andre gang på under ett år.

Kvinnen han var utro med var Kylie Jenner sin bestevenninne, Jordyn Woods (21). Jenner og Woods hadde vært bestevenninner i en årrekke, og utroskapsskandalen fikk enormt med oppmerksomhet da nyheten sprakk.

Tett på

Det har vært knyttet stor spenning til hvordan familien faktisk reagerte på at Khloé sin kjæreste nok en gang hadde vært utro.

I en todelt sesongfinale av familiens reality-show «Keeping Up With The Kardashians», kommer vi tett på hvordan Kim, Kourtney og Khloé håndterte skandalen.

I den første episoden, som er tilgjengelig på TV 2 Sumo nå, får vi se øyeblikket hvor søstrene får vite om utroskapen.

– Jordyn fortalte at Tristan prøvde å kysse henne, men at hun ikke kunne huske om de faktisk gjorde det eller ikke, sier Khloé i en telefonsamtale med søstrene Kim og Kourtney.

– Er dette sant?

Videre hevder Khloé at Jordyn ikke forteller henne hele sannheten.

– Jeg trenger å vite hele forbanna sannheten, sier hun.

Én etter én får søstrene vite hva som har skjedd. Den siste i rekken er modellen Kendall Jenner.

– Er dette virkelig sant?!, Jordyn er den siste personen i hele verden jeg ville tenkt at kunne gjøre noe sånt, sier hun rasende.

Det er imidlertid særlig én ting Khloé reagerer på med hele utroskapsskandalen.

– Jeg sier ikke at ting ikke kan skje. Jeg er den mest forståelsesfulle og rolige personen som finnes. Men Jordyn har aldri sagt unnskyld til meg, sier Kardashian i en samtale med søstrene Kylie og Kim.

– Familien min ble ødelagt

Men det er smakebiten på neste ukes episode som virkelig får fansen til å sperre opp øynene.

Se hele klippet i videovinduet øverst.

I det 30 sekunders lange klippet får vi blant annet se Khloé som mottar en tekstmelding fra kjæresten, hvor han skriver at hun fortjener å dra på spa.

– Hold kjeft!, roper hun til telefonen sin.

Videre følger et klipp av Khloé som snakker i telefonen, med det som etter alle solemerker er Jordyn Woods.

– Familien min ble ødelagt!, roper hun.

Episoden blir tilgjengelig på TV 2 sumo, neste mandag.