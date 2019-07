Mercedes CLA Coupe har vært på markedet en stund i andre generasjon. Nå er det også klart for en ny Shooting Brake-utgave.

Mercedes velger å bruke den betegnelsen, fremfor det langt mer folkelige "stasjonsvogn". Akkurat den diskusjonen skal vi la ligge, men når en bil ser ut som en stasjonsvogn og fungerer som en stasjonsvogn. Ja, da...

Uansett: Nå er nye CLA Shooting Brake klar for bestilling. Bilen har vokst i alle retninger og har helt klart blitt mer anvendelig og familievennlig enn det første generasjon var:

Populære AMG-modeller

– Basert på tilbakemeldingene vi har fått på CLA Coupé er det store forventninger til Shooting Brake i Norge. AMG-modellene våre er populære som aldri før, og derfor er det ekstra gledelig å kunne tilby CLA 35 allerede fra salgsstart, sier Kjetil Myhre, konserndirektør i Mercedes-Benz hos Bertel O. Steen.

Rammeløse vinduer og en fallende taklinje er en viktig del av designet til CLA Shooting Brake. Det sporty preget understrekes videre av en aggressiv grill, nye lykter og «powerdomes» på panseret.

CLA er en liten teknologibombe, med mulighet for svært mye avansert utstyr.

Stemmestyring og armbevegelser

Den nye modellen er nesten 5 centimeter lenger og bredere enn forgjengeren og bagasjerommet har vokst til over 500 liter. Med de to-delte baklyktene har lasteåpningen blitt 23 cm bredere, som gjør innlasting betraktelig lettere.

På innsiden av bilen merkes det også at de utvendige målene har økt. Albuerom og skulderplass er forbedret med flere centimeter og det samme gjelder for de som sitter i baksetet. De doble skjermene og det nye infotainmentsystemet MBUX er selvsagt på plass og har blitt ytterligere forbedret i den nye modellen. Blant annet forstår systemet langt mer komplekse stemmekommandoer enn tidligere, og får sensorer i det innvendige speilhuset for tilpasse skjerminnhold basert på armbevegelser.

Designet er fortsatt høyt prioritert, men samtidig kan CLA Shooting Brake duge som familiebil for mange.

Hjelper sjåføren

CLA Shooting Brake har assistansesystemene man finner i dagens S-Klasse, noe som gir den høyeste graden av aktive sikkerhetsfunksjoner i dette segmentet. Takket være økt datakraft og nye sensorer kan bilen kjøre semiautonomt i kø og på motorvei.

Systemet benytter også kart- og navigasjonsdata for å hjelpe sjåføren i en rekke situasjoner, som å tilpasse hastigheten når den nærmer seg svinger, veikryss eller rundkjøringer.

Et annet element som øker både komfort og sikkerhet er tilvalget Multibeam LED frontlykter med 18 individuelle lysdioder. Disse justeres raskt og presist for hele tiden å passe gjeldende trafikksituasjon, uten å blende møtende trafikk.

Bagasjerommet er på over 500 liter, det er absolutt godkjent familiestørrelse.

306 hestekrefter

Motoren i topputgaven AMG CLA 35 er tunet av AMG med blant annet nytt luftinntak og en twin-scroll turbo med to parallelle kanaler for optimal respons i hele registeret. AMG Performance 4MATIC sikrer at kreftene forplantes til underlaget og kan finjusteres med fem ulike kjøreprogrammer og AMG dynamics. Alle valgmuligheter kan styres fra det nye sportsrattet med programerbare knapper.

Her snakker vi 2-liters motor på hele 306 hestekrefter. 0-100 km/t går unna på 4,9 sekunder. Startpris: Overraskende gunstige 705.000 kroner. Men husk: Dette er ikke prisen noen av kundene kommer til å betale, du må nok fort regne med ekstrautstyr for et par hundre tusen på en bil som dette.

Starter på 432.000 kroner

I andre enden av prisskalaen finner vi CLA 180. Den har 1,3-liters bensinmotor på 136 hestekrefter. Her starter prisene på gunstige 432.000 kroner. Samme motor, men med 163 hestekrefter og automatgir kommer på 460.000 kroner.

Rimeligste dieselvariant starter på 435.000, da med en 1,5-liters motor på 116 hestekrefter og automatgir.

Mellom disse og AMG-utgaven, finnes vi CLA 250 4Matic. Denne har 2-liters bensinmotor på 224 hestekrefter, automatgir og 4x4. Startpris her: 570.000 kroner.

Norsk lansering av CLA Shooting Brake er forventet i september.

