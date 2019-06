Avslører Nevilles suksessoppskrift: Love Island, samhold og respekt

Leder i Evertons offisielle supperklubb i Norge (ESCNB), Helge V. Grunnevåg, er glad for at Neville i sin tid signerte for blåtrøyene.

– Phil Neville var en dedikert og ganske respektert spiller da han kom til Everton, og mange følte nok at det var ett lite kupp den gangen. Han var stødig, trygg og en svært dedikert leder på banen. Ofte var han den som gikk først i krigen. Han var på mange måter en leder som passet Moyes-æraen i Everton svært godt, sier Grunnevåg i ESCNB til TV 2 Sporten.

– Var det noen i supporterklubben som forventet at Phil Neville ville prøve seg som trener etter karrieren?

– Vi var vel ikke akkurat sjokkert over at han skulle prøve seg som trener. Hans lederskaper på banen og interesse for trenergjerningen kom tidlig fram. Så det var ikke særlig overaskende at han gikk den veien, svarer Grunnevåg.

Han er imponert over resultatene den tidligere Everton-spilleren har fått til som trener for Englands kvinnelandslag.

– Det virker vel som om han har fått det engelske landslaget opp ett par hakk fra der de var før han kom. Han er jo en høyt respektert tidligere spiller som garantert har mye og tilføye engelsk dame fotball. fastslår ESCNB-lederen.

– Phil har vært fantastisk

Toni Duggan, som mistet Englands to første kamper i VM på grunn av skader, roser Phil Neville opp i skyene.

– Phil har vært helt fantastisk. Det finnes bare positive ting å si om Phil. Etter at han kom inn, så har hans man-management-ferdigheter bare vært helt utrolige. Han er fullstendig tilstede for hver spiller i troppen, sier Duggan, ifølge Manchester Evening News.

– Da jeg var skadet, la han alltid armen rundt meg. Han har selv vært der som spiller. Han vet hva det betyr. Det viser hvor mye han bryr seg om spillerne. Han hjalp meg gjennom skaden, og nå kan jeg betale tilbake til ham på banen, fortsetter hun.

Phil Neville har vært landslagssjef i drøye 18 måneder. Ifølge de engelske landslagsspillerne dyrker han samhold og får troppen til å føle seg som en eneste stor familie.

Neville har også gjort det klart hvor viktig det er for spillerne å koble helt av fra fotballen mellom kamper og treningsøkter.

Abbie McManus røper at en av avkoblingsaktivitetene er at troppen samles for å se TV-programmet Love Island, som sendes på TV 2 Sumo i Norge.

Hektet på Love Island

Neville er selv blitt hektet på det populære reality-konseptet.

– Etter at Phil så én episode sammen med oss, så var han fullstendig hektet. Vi ser på Love Island, spiller Nintendo og bordtennis etter treninger og mellom kamper. Love Island gir oss noe å snakke om på bussen på vei til kamper. Dessuten har Phil ordnet det slik at vi også får besøk av familiene våre i Frankrike. Det sørget for at vi klarer å koble av. Vi får treffe vår familie og gjøre masse andre ting, så vi sitter ikke bare og kjeder oss og tvinner tommeltottene før neste kamp, poengterer McManus overfor Manchester Evening News.

Men det at troppen er blitt fullstendig hektet på Love Island, har også skapt noen små diskusjoner på Englands spillerhotell. Spesielt hvis enkelte spillere i troppen vil se de andre kampene i VM på TV-skjermen.

– Av og til blir det en liten debatt i TV-rommet dersom Love Island vises på skjermen, og det spilles andre kamper i VM. Det avhenger av om det er en god kamp eller ikke. Da ser som regel de som vil se fotball kampen på sin iPad, konstaterer hun.

Håper Norge kan overraske

Selv om Phil Neville har lykkes med å skape et solid samhold blant spillerne på landslaget, vil ikke TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen utelukke at Norge kan overraske i kvartfinalen i Le Havre.

– Phil Neville har ikke mye trenererfaring fra et mesterskap, og er nødt til å håndtere et massiv press om at England må levere, for ingen der er fornøyd med kun kvartfinale. Alt dette kan tale til fordel for Norge, sier Solveig Gulbrandsen.