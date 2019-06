Det melder flere internasjonale medier.

Ulykken fant sted nord i Tyskland i området Mecklenburg-Vorpommern, rundt klokken 14 mandag ettermiddag. Det skal være to jagerfly av typen Eurofighter som er involvert.

Tilstanden til pilotene er ikke kjent, men rapportene fra stedet indikerer at de to skal ha skutt seg ut av flyene.

Det jobbes nå med å lokalisere pilotene. Den ene skal være funnet i live, mens søket etter den andre fortsatt pågår.

Lokale medier melder at vitner på bakken skal ha hørt et kraftig smell.

Bilder og video fra stedet viser røyk stige opp fra de stedene der flyene skal ha havnet etter ulykken. Vrakene skal ha landet i et skogsområde og startet en brann, men dette er ikke bekreftet.

De tyske luftstyrkene bekrefter ulykken.

– Sammen med et tredje Eurofighter-fly var de ute på et oppdrag. Piloten i det tredje flyet observerte kollisjonen, og sier at han så to fallskjermer bli utløst, skriver de i en uttalelse.

Saken oppdateres.