Sommerferien står for døren, for mange nordmenn betyr det bilferie.

Det betyr også at mange stresser på for å bli ferdig og komme seg avgårde. Da er det lett å glemme at også bilen bør få en sjekk før turen starter.

En lang kjøretur kan være en tøff påkjenning for bilen. Noe av det aller viktigste å gjøre nå er å sjekke om dekkene er bra nok.

– Mønsterdybden på nye sommerdekk er på 8 millimeter, og loven sier at minimumskravet er 1,6 millimeter. Vi anbefaler å bytte dekk ved 3 millimeter. Det å kjøre når det regner med lavere mønsterdybde enn 3 millimeter er ikke å anbefale, sier produktsjef hos Dekkmann, Torleiv Haukenes.

Må fjerne en del av ventilen

For å sjekke mønsterdybden kan man enten bruke en tommestokk eller en egen mønsterdybdemåler som man får på de fleste dekkforhandlere.

Mange som skal på bilferie er heller ikke klar over at de fleste moderne biler ikke har reservehjul. Da må man passe på at man har et reparasjonssett. Settene som følger med nye biler fungerer i utgangspunktet godt som nødløsning ved riktige forutsetninger og bruk. Problemene oppstår imidlertid når de strandede ikke leser bruksanvisningen godt nok – eller det er store skader på dekket.

– For å få sprøytet inn tetningsmiddelet i dekket må man fjerne en del av ventilen. Det følger som regel med et lite verktøy til dette i settene, men hvis man ikke leser bruksanvisningen vil man ikke få nok tetningsmiddel inn i dekket, sier Haukenes, i en pressemelding.

Det er en grunn til at flere og flere punkterer

På nyere biler er det mer og mer sjelden å ha reservehjul. Det kan by på problemer hvis uhellet er ute.

Viktig å sjekke dekktrykket

Brooms bilekspert Benny Christensen oppfordrer alle som har reparasjonssett i bilen, til å sjekke over dette og ta en titt på bruksanvisningen – før man kjører avgårde.

– Det er veldig mye bedre å gjøre dette i ro og mak hjemme – enn å stå i veiskulderen med punktert hjul og da forsøke å finne ut hvordan det skal brukes. Da blir mange av oss såpass stresset at det fort går i ball. Ikke alle bruksanvisningene er like gode. Da kan for eksempel være smart å sjekke Youtube. Men igjen: Det gjør du enklere og bedre før du kjører avgårde, enn der og da. Frykter du punktering, kan det også være et alternativ å ta med seg et ekstra hjul i ferien – hvis du har plass, sier Benny.

Noe annet som er viktig før man skal på tur, er å sjekke lufttrykket. På innsiden av døren eller i instruksjonsboka finner du hva som er riktig lufttrykk. Riktig lufttrykk gjør at dekkene varer lenger og man bruker mindre drivstoff. Det er bare å dra til en bensinstasjon for å sjekke og eventuelt etterfylle luft. Det anbefales å bruke det lufttrykket som er angitt for fullastet bil, uansett hvor mye eller lite bagasje og passasjerer man skal ha.

Derfor er det så viktig å sjekke dekktrykket

Klimaanlegg er gull verdt når det er varmt. Men med tiden oppstår det ofte vond lukt her, da trengs det en rens.

Rense klimaanlegget

Haukenes anbefaler også de som skal på bilferie å sjekke motorolje, frostvæske og batteri. For å være på den sikre siden kan det vært lurt å skifte alt dette før bilferien starter. Det kan også være lurt å bytte vindusviskere.

Noe annet som bør sjekkes er bilens aircondition. Nye biler leveres med aircondition, og denne bør renses fra tid til annen. Hele rensingen er gjort på under en halv time. Det er ikke en full service av anlegget, men en metode som renser kanaler for bakterier og vond lukt.

– Det kan dannes muggsopp, bakterier og mikro-organismer som slynges inn i kupeen. Og det blir ofte merkbart når sommervarmen kommer, og mange tar klimaanlegget mer i bruk. Derfor bør man rense airconditionanlegget minst annet hvert år, forklarer Haukenes.

