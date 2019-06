Den 14. april i år ble den 38 år gamle filippinske kvinnen Mary Rose Tiburcio funnet drept i en forlatt gruvesjakt omlag fire mil utenfor Kypros' hovedstad Nicosia.

Det ble starten på en omfattende drapsetterforskning der kypriotisk politi gjorde stadig nye likfunn.

Den 35 år gamle tidligere hær-kapteinen Nicos Metaxas ble tidlig pågrepet og knyttet til drapene. I avhør ga han politiet informasjon som knyttet ham til flere forsvinninger.

Metaxas tilsto drap på fem kvinner og to barn i retten, og ble dømt til å sone syv livstidsdommer.

Det er den strengeste dommen noen gang avsagt i kypriotisk rett, skriver nyhetsbyrået Reuters. Ifølge The Guardian skal Metaxas ha brutt sammen i tårer da dommen ble avsagt.

– Jeg har begått avskyelige handlinger, skal 35-åringen ha sagt.

Frykter han kan ha drept 30 kvinner

35-åringens forbrytelser blir ansett som de verste som er begått i fredstid på Kypros.

Politiet mener Metaxas har kommet i kontakt med sine ofre via datingsider. De identifiserte ofrene er i hovedsak kvinner som har vært ansatt som renholdspersonell, og døtrene deres. Alle forsvant mellom september 2016 og august 2018.

Alle ofrene er kvinner av utenlandsk opprinnelse. Drapssaken skapte kraftige reaksjoner på Kypros, og sjokkerte innbyggere holdt demonstrasjoner utenfor presidentpalasset.

PROTESTER: Demonstrantene mener politiet hadde behandlet saken annerledes om draosofrene var menn. Foto: Matthieu Clavel

Befolkningen stilte spørsmålstegn ved om mydighetene tok forsvinningene tilstrekkelig på alvor. Flere demonstranter mener politiet ville behandlet saken annerledes om de savnede var menn.

Både politimesteren og landets justisminister har gått av som et resultat av reaksjonene.

Dumpet kroppene i «Den røde sjøen»

I et forsøk på å skjule bevisene dumpet Metaxas kroppene til minst to av sine ofre i innsjøen Kokkinopezoula, kalt Den røde sjøen, ikke langt utenfor Nicosia.

Politiet fant kofferter med kroppsdeler etter å ha gjort omfattende søk i innsjøen. Metaxas forklarte selv i avhør at han hadde dumpet likene i vannet.

Kroppsdelene skal ha vært i en slik tilstand at likhuset konkluderte med at de har forråtnet over tid.

Metaxas har blitt beskrevet som Kypros' første seriemorder. Politiet frykter han kan ha tatt livet av så mye som 30 kvinner, men han har altså kun blitt straffeforfulgt og dømt for syv drap.