Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Jeg punkterte nylig med min 2011-modell BMW 535IA X-drive. Dagen etter at bilen ble levert på verksted, ble den observert da den flyttet campingvogner med grei størrelse – fortsatt med punktert venstre bakdekk!

Det er jo såkalt "runflat", men kan ikke AWD systemet ta skade av at ett dekk er flatere enn de tre andre? Ihvertfall med vogn bak?

Synes ikke dette var greit. Dette er vel ikke noe man skal måtte regne med fra en stor og seriøs forhandler? Mvh "Stewie"

Benny svarer:

Nei – dette er virkelig IKKE greit. Det skal rett og slett ikke forekomme. Dette ville jeg forlangt en skikkelig god forklaring på fra forhandler og daglig leder.

Hadde bilen din hatt et problem som gjorde at den måtte prøvekjøres, hadde det vært en ting, men heller ikke da skal den brukes til ting som å flytte campingvogner.

For å lappe / skifte et dekk behøver ikke bilen annet enn å kjøres ut/inn av verkstedet. Kanskje med unntak av en kort prøvetur for å kjenne at det ikke er noen ubalanse i hjulet som er skiftet / reparert. Men igjen – å flytte rundt på campingvogner – er HELT uakseptabelt. Det har ikke noe med prøvekjøring å gjøre i dette tilfellet.

Som du selv er inne på, her kan man i verste fall ødelegge firehjulsdriftsystemet, det er på en del biler ekstremt viktig at alle hjulene har samme rulleomkrets for at differensialer etc. ikke skal går i stykker. Om noe ryker, kan det bli kjempedyrt. Vi snakker fort flerfoldige titusenvis av kroner.

Jeg forstår virkelig ikke at noen får seg til å gjøre slikt med kundebiler. Det har den siste tiden vært en del negative mediaoppslag rundt dette. Både hos parkeringsselskaper, bilpleiefirmaer osv. Men noen lærer tydeligvis ikke...

Det handler om tillit, respekt og det å bare ta seg til rette og å gi fullstendig F... i andres ting. Normalt er jeg en forholdsvis sindig og rolig kar, men dette gjør meg forbannet.

Om dette var hos en dekkforhandler, eller merkeforhandler sier du ikke noe om, men det skal uansett ikke forekomme. Er dette en kjede så ville jeg nok tatt det opp sentralt. Mye tyder på at det er en ukultur i bunnen her og den bør stoppes.

Slike verksteder burde ikke hatt lov til å reparere tråsykler en gang, etter min mening. Det er helt horribelt og fullstendig ansvarsløst. Svar avgitt!

Les også: Leverte bilen på verksted – kort tid etter suste den forbi vinduet

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Har du innspill eller erfaringer – skriv inn i kommentarfeltet under:

LES MER: Dette er billig bruktbil med 4x4

Video: Vinterdekk om sommeren - er det en god ide?