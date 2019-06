En ny sporty og kjøreglad bil er på vei når Ford nå gjør seg klare til å levere en helt ny Focus ST i det norske markedet.

Den har blitt 12 prosent sterkere enn forgjengeren, også raskere. Ford avslørte i dag at den nye modellen gjør unna 0-100 km/t på 5,7 sekunder. Det er 0,8 sekunder bedre enn forrige generasjon.

Ved hjelp av nyutviklet turboteknologi får Focus ST det beste dreiemomentet i segmentet, med hele 420 Nm. Muligheten for raskere manuelle girskift og “Launch Control” gjør også at bilen kommer enda raskere ut fra startblokken.

280 hestekrefter

– I det øyeblikket du tråkker gasspedalen inn, blir du dratt tilbake i setet. Nye Focus ST holder nå følge med legenden Focus RS på «Quarter mile», og viser hvor mye som har skjedd hos Ford Performance de siste fire årene. I utviklingen av bilen har vi hentet inspirasjon fra supersportsbilen Ford GT, F150 Raptor, Ford Mustang og Fiesta ST, sier Ford Performance-direktør i Europa, Leo Roeks.

2.3-liters EcoBoost-bensinmotoren byr på 280 hestekrefter, det er 30 hk mer enn i forrige Focus ST. Den har også nå raskere akselerasjon enn forrige generasjonen Focus RS.

Den ser ganske uskyldig ut, men velger du Focus ST med bensinmotor får du hele 280 hestekrefter å leke deg med.

Sterk dieselmotor

Focus ST er den første forhjulsdrevne modellen fra Ford som blir utstyrt med en elektronisk differensialbrems. Systemet registrerer om et hjul har lite grep og kan sende opptil 100 prosent av kreftene til hjulet som har mest grep. Dette leveres med EcoBoost-varianten og forbedrer ytterligere bilens kjøreegenskaper og stabilitet i svinger.

Ford har også utviklet den sterkeste dieselmotoren som noensinne er levert til en Focus, i den nye ST-varianten. Den 190 hk sterke 2-liters EcoBlue dieselmotoren leverer maksimalt med krefter ved 3500 o/min. Mellom 2.000 og 3.000 omdreininger i minuttet har den et dreiemoment på hele 400 Nm. Selv på så lavt turtall som 1500 o/min er dreiemomentet på 360 Nm. Dette skal gi rask og jevn akselerasjon.

I siste generasjon har Ford Focus vokst til å bli fullverdig familiebil. Men Ford sørger også for å ha sporty alternativer.

Sports-knapp på rattet

Focus ST kommer med flere kjøremodus: glatt, normal eller sport. Velger du Performance-pakken, kan du også velge «Track mode». Kjekt å ha hvis du skal ta den med på bane!

Alt fra lydbilde, bremser og styring, til gassrespons og girskift, blir satt opp for å gi deg en optimal kjøreopplevelse tilpasset valgte kjøremodus. En egen Sports-knapp på rattet gir deg direkte og rask tilgang til dette moduset.

Med Fords «Performance-pakke» på femdørs-varianten får du Fords adaptive understell som med to millisekunders mellomrom justerer bilens hjuloppheng, understell og demping, for en optimal kjøreopplevelse.

Focus stasjonsvogn byr på et av klassens største bagasjerom.

Økt salget kraftig

Bilen kommer fra lansering som femdørs og stasjonsvogn. Fra høsten vil også EcoBoost-varianten fås med en 7-trinns automatgirkasse, hvis du vil slippe å gire selv.

ST-versjonen av Focus kommer på toppen av flere utgaver som allerede er lansert. Du får Focus som velutstyrt Titanium-variant, en luksuriøs Vignale-modell og en sportslig og senket ST-Line. Dessuten Active med litt økt bakkeklaring og en dose offroad-styling.

Her hjemme har Focus-salget økt kraftig etter at den nye utgaven ble lansert. Stasjonsvognutgaven har vokst mye fra forrige generasjon og har nå blitt til en fullverdig familiebil. Bagasjerom på hele 608 liter er helt på topp i denne klassen og faktisk også en god del mer enn det storebror Mondeo har å by på.

