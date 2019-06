– Det er med skuffelse vi annonserer at manager Rafael Benitez forlater klubben når kontrakten hans går ut 30. juni, skriver klubben.

Benitez tok over klubben da de lå på 19. plass i Premier League mars 2016. Den gangen klarte han ikke redde klubben, men han ledet de tilbake til det gode selskap året etter.

Klubben skriver at de har jobbet for å forlenge kontrakten lenge, men at de ikke vil komme til enighet med Benitez og hans representanter.

Også Benitez' trenerapparat er ferdig i klubben.

– Vi vil takke Rafa og hans trenerapparat for innsatsen deres de siste tre årene, og deres viktighet for det klubben har oppnåd.

– Vi takker supporterne, spillerne og de ansatte for deres tålmodighet i denne perioden med usikkerhet.



Misfornøyd med overgangsstrategien

Benitez har lenge vært åpen på at han har ønsket større frihet på overgangsmarkedet, og det er trolig uenighetene med eier Mike Ashley som gjør at han nå er ferdig i klubben.

Etter to sesonger der klubben har endt midt på tabellen ønsket Benitez midler til å kjempe om en plass i Europa og et hjemlig trofé.

Ifølge Sky Sports skal Benitez fått troen da klubben satte ny overgangsrekord da de signerte Miguel Almiron i januar, men skal ha vært misfornøyd med midlene han ble lovet denne sommeren.

– Jeg vil gjerne bli. Jeg kan se potensiale i klubben og forhåpentligvis kan vi gjøre ting slik det er best for alle i tiden fremover, sa spanjolen selv om egen fremtiden forrige måned.



Klubben er nå i gang med å finne en erstatter for spanjolen, som ledet klubben til en 13. plass i Premier League denne sesongen.