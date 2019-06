Torsdag forrige uke meldte TV 2 at Ødegaard var på plass i Tyskland sammen med faren Hans Erik og agent Bjørn Tore Kvarme.

Den norske Real Madrid-eiendommen er på jakt etter ny klubb og har vært opptatt av å få på plass en arbeidsgiver før sesongoppkjøringen starter igjen. Spilletid er også en viktig faktor i valget av klubb for 20-åringen.

Bayer Leverkusen og spanske Real Sociedad er klubbene som hyppigst har blitt nevnt i samme åndedrag som Ødegaard den siste tiden. Han har også vært sterkt linket til Ajax.

Ødegaard skal også ha besøkt den spanske klubben for å se på forholdene der.

– Det er helt tydelig at Real Madrid ikke vil selge Ødegaard, sier Bayer Leverkusens sportsdirektør Simon Rolfes til tyske Bild.

Leverkusen er ifølge avisen interessert i å låne Ødegaard i to år.

Til samme avis sier tidligere landslagsspiller og Bayer Leverkusen-spiss Arne Larsen Økland at han råder Ødegaard til å signere for tyskerne.

– Jeg håper Martin bestemmer seg for å signere for Leverkusen, sier Larsen Økland, som spilte for klubben mellom 1980 og 1983.

Ønsker seg en mer permanent løsning

Nordmannen har overfor TV 2 vært tydelig på at han ønsker seg en mer permanent ordning enn de foregående sesongene der han har vært på lån i Heerenveen og Vitesse.

Marca hevdet for en måned siden at sannsynligheten var stor for at Ødegaard ender opp i Bundesliga og Bayer Leverkusen. Tempoet i den tyske toppdivisjonen er nærmere å matche det i La Liga, og det er derfor i Real Madrids interesse at Ødegaard utvikler seg videre der.

Leverkusen skal også spille i Champions League neste sesong.

– Det er et stort steg opp fra Æresdivisjonen, men det høres ut som et fornuftig og riktig valg. Han har vist at han er moden for et nytt nivå. I en del kamper har han rett og slett vært for god for dem han har spilt sammen med, mente TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen da Leverkusen ble nevnt som mulig klubb for Ødegaard i slutten av mai.

Skulle Ødegaard ende opp i Bayer Leverkusen, vil han få spille Champions League-fotball neste sesong i en klubb som satser på unge spillere. Laget havnet på fjerdeplass i Bundesliga forrige sesong og 20 år gamle Kai Havertz storspilte med 17 scoringer - kun slått på toppscorerlisten av Paco Alcácer og Robert Lewandowski.

– Hadde han gått til Ajax, ville han spilt mot de samme som denne sesongen. De har selvfølgelig også Champions League, men i Bayer Leverkusen får han mulighet til å spille i en av Europas aller beste ligaen. Det er en klubb som er kjent for å gi unge spillere sjansen og spiller offensiv fotball, noe som passer Ødegaard godt, sier Mathisen.