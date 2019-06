Mandag har Sør-Norge stort sett hatt oppholdsvær og fint vær, men det skal ikke vare lenge.

– Det er et nedbørsfelt å vei inn mot Rogaland. Utover ettermiddagen vil det bli regn i store deler av vestlandet og Sørlandet, sier vakthavende meteorolog ved Storm, Beate Tveita, til TV 2.

De neste par dagene blir grå og tidvis regntunge for den sørlige delen av landet vårt, fra Sørlandet til Østlandet.

– Men etter et par dager vil det komme en bedring. Fra torsdag og mot helga vil denne delen få bedre vær, sier Tveita.

Het helg i sør

I Midt-Norge, vil det bli grått vær, men med innslag av oppholdsvær og sol, de nærmeste dagene.

– Særlig nord i Trøndelag og mot Nordland ser det ut til å bli oppholdsvær tirsdag. Temperaturene vil nok ikke bli noe særlig høyere enn 15 grader i Trøndelag, sier hun.

Mot slutten av uken vil temperaturene stige endel i Sør-Norge, og vil nå en topp lørdag eller søndag. Spesielt Oslo-området får mye sol og høye temperaturer til helgen.

– Det er muligheter for over 30 grader på Sør- og Østlandet. Det gjelder fra Oslo-området og sørover.

Men det blir kortvarig. Lavtrykket kommer sigende raskt og mandag vil temperaturene synke endel igjen.

Grått i nord

Mandag er det oppholdsvær og sol flere steder i våre nordligste fylker, men dette skal ikke vare.

– Det er bare å nyte det så lenge det varer. Nord-Norge vil være lavtrykksdominert den neste uka. Dette vil gi en del nedbør utover i uka og mot helga, sier hun.

Samtidig vil temperaturene utover i uka ligge under 10 grader flere steder.

– Det er lite som minner om fjorårets sommer noe sted i landet, sier Tveita.

Hetebølge

Lenger sør på kontinentet vårt vil det derimot bli veldig hett de neste dagene.

– Flere steder i Europa blir det så varmt at det kanskje ikke er så deilig. Vi snakker over 40-45 grader. Særlig vest på kontinentet og i mellom-Europa vil temperaturene stige kraftig de neste dagene, sier Tveita, som understreker at det er snakk om en skikkelig hetebølge.

Bortsett fra helgen styrer hetebølgen for det meste unna Norge. Slik det ser ut for øyeblikket vil det ikke bli en stabil og lang varmeperiode her til lands.

– Nei, her er det ordentlig tradisjonelt, norsk sommervær, sier meteorologen.