Da han lørdag 15. juni kjente at kneet begynte å hovne opp, var den første tanken at den gamle kneskaden hans var slått opp igjen.

På dette tidspunktet hadde den 47 år gamle familiefaren Eirik Olsen Engen allerede slitt med diaré, hodepine og feber i en ukes tid. Som flere tusen andre Askøy-beboere bor han i nedslagsfeltet til det bakterieinfiserte drikkevannet fra drikkevannskilden på Kleppe.

Så ble kneet dobbelt så stort.

– Ikke til å kjenne igjen

Det var først da han ble sendt til Haukeland at han forstod årsaken til at både knærne, og senere også anklene, var begynt å hovne opp.

– Det er rett og slett ille å se ham på denne måten. Han er min aktive mann, han som alltid har et prosjekt og alltid er på farten. Han er ikke til å kjenne igjen nå, sier Eiriks kone, Catrine Olsen Engen.

Det var Bergens Tidende som først skrev om Eiriks diagnose.

På Haukeland Universitetssykehus fikk de to beskjed om at Eiriks leddsmerter var forårsaket av det samme drikkevannet som allerede hadde gitt dem magetrøbbel.

Eiriks turer begrenser seg i disse dager til en runde i hagen. (Foto: Chris Ronald Hermansen)

– Jeg fikk beskjed om at det var forventet at noen ville komme med leddsmerter. For meg var dette helt nytt, jeg ante ikke at dette kunne være en konsekvens av bakterien, sier Eirik.

Flere med samme symptomer

Diagnosen ble stilt raskt. Reaktiv artritt, en tilstand som gjør at leddene i kroppen blir betente.

Tilstanden kommer blant annet av Campylobacter, bakterien som er funnet i drikkevannet på Askøy.

Askøy-beboer Eirik Olsen Engen sier han har tro på at kommunen sikrer at de har gode nok rutiner for å varsle innbyggerne raskt hvis en tilsvarende hendelse skjer igjen. Foto: Chris Ronald Hermansen

TV 2 får opplyst av Haukeland Universitetssykehus at det mandag er registrert ett annen tilfelle der en Askøy-pasient kanskje har fått reaktiv artritt. Sykdommen kan imidlertid oppstå uker etter selve infeksjonen.

15-prosent får kroniske plager

I Askøy kommune forbereder man seg på at flere melder om slike senskader.

– Ja, det må vi være forberedt på. Dette er en senvirkning vi er kjent med at kan oppstå, og derfor følger vi selvsagt med på dette, sier varaordførerer fra Askøylisten, Bård Espelid.

Varaordfører i Askøy kommune, Bård Espelid, anslår at kommunens innbyggere kan drikke vann i springen igjen om 4-5 uker dersom alt går etter planen. Foto: Chris Ronald Hermansen

Sommerens planer om å fullføre familiens hytteprosjekt lar seg vanskelig realisere nå. Eiriks vanligvis så aktive liv, er snudd på hodet.

Nå venter en syv ukers kur med kortison, som forhåpentlig vil gjøre ham helt frisk. I de fleste tilfeller får de som har hatt reaktiv artritt ingen varige mén. Ifølge Norsk Helseinformatikk får mellom 15 og 30 prosent får kroniske plager.

Mange sinte på kommunen

På sosiale medier har flere Askøy-beboere uttrykt sinne overfor kommuneledelsen etter drikkevann-skandalen. Eirik mener kommunen har fått ufortjent mye kritikk.

– Jeg er ikke bitter. Slik jeg forstår det, kan det som har skjedd med drikkevannet her i kommunen, potensielt skje svært mange steder i landet. Det som er viktig er at man har gode kontrollrutiner for å avdekke om vannet er helseskadelig, og deretter gode varslingsrutiner for å gi beskjed til befolkningen, mener han.

– Det håper jeg alle norske kommuner sikrer at de har, i kjølvannet av denne saken, sier 47-åringen.