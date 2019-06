Skulle selge leilighet – da ble den plutselig 26 kvadratmeter mindre

Som svar på klagen til Eiendomsmeglingsnemnda skriver DNB at det ikke foreligger opplysninger om at tidligere eller senere eiere har blitt nektet å bruke kjellerarealet på tilsvarende måte som klagerne. De påpeker også at klagerne ikke satte ned prisantydningen da arealet ble nedjustert til 70 kvadratmeter.

– Det betyr at klagerne anså leiligheten som like mye verdt selv om kjellerarealet formelt sett ikke tilhørte dem. Først da klagerne rettet krav mot innklagede endret de på dette. Prisantydningen ble senere satt ned med 100.000 kroner, men det er ikke bevist at dette skyldtes at kjellerarealet formelt sett ikke tilhørte klagerne. Det kan ha vært på grunn av markedet, eller at megleren hadde satt prisantydningen for høyt.

DNB mener det ikke er dokumentert et tap som står i årsakssammenheng med meglerens feil.

Reklamasjonsnemndas konklusjon er at DNB Eiendoms megler ikke overholdt sin undersøkelses- og opplysningsplikt, og at DNB Eiendom må betale 110.000 kroner til klagerne. Senere i uka møtes altså partene til rettsmekling.