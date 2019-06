Får støtte etter knallhardt oppgjør med homohets: – Bra at han gir beskjed

Søndag hevdet Sarpsborg08-spissen Lars-Jørgen Salvesen (23) at han ble homohetset under kampen mot Vålerenga.

Ifølge Salvesen ble det ropt «jævla homse» og «langt hår og rosa sko, homo» i forbindelse med et hjørnespark hvor han jogget bort for å hente ballen.

Salvesen skrev om hendelsen på sin egen Twitter-konto, som ønsket å sette fokus på temaet på tampen av Pride-helgen.

– De fleste supportere på bortebane kommer med mye tilrop og diverse drit under kamper. Det er ingen problem, helt greit og en del av gamet. Jeg mener at sånn skal det være, sa Salvesen til TV 2, før han slo fast:

– Men noen ting, som dette med Pride og ulike hudfarger, er noe man skal holde seg for god for. Det gjelder i fotball og uansett hvor ellers i livet. Det er dumt og lavmål å rope det de roper.

Brann-supporter Gjert Moldestad har tidligere engasjert seg i kampen mot homofobi i fotballmiljøet. Han synes det er bra at Salvesen gir beskjed om hendelsen.

– Det er trist at Salvesen opplever dette, men samtidig bra at han gir beskjed. Vi får ikke bukt med homohets før vi sier ifra når vi hører ting, og det gjelder alle steder. Å gi beskjed er et felles ansvar man har i fotballmiljøet, sier Moldestad.

Gjert Moldestad mener det er bra at Salvesen tok et oppgjør med homohets. Foto: Bendiksby, Terje

– Det er synd at dette skjer på slutten av en så flott Pride-helg. Det er fint å se at spillere og klubber har engasjert seg. Vi har sett kapteinsbind og hjørneflagg i regnbuefarger. Fotball har virkelig vist at det er en arena for alle, og da er det synd at en enkeltsak ødelegger litt for det, fortsetter Brann-supporteren.

Moldestad tror flere tørr å si ifra om homohets etter Pride-helgen.

– Jeg tror dette er et resultat av at vi snakker om tematikken, og da tørr flere å si ifra. Det er jo bra, og vi burde være litt glad for at ting dukker opp. Hvis vi ikke gir beskjed og tar tak i sakene så blir det heller ikke bedre.

– Uakseptabelt

Rådgiver for verdiarbeid i Norges Idrettsforbund, Håvard Øvregård, gikk selv i Pride-tog sammen med flere fra Fotballforbundet i helgen. Han understreker at forbundet er tydelige i sin holdning til diskriminering.

– Det Salvesen beskriver er uakseptabel oppførsel i idretten. Det er veldig bra og helt rett at han sier ifra, sier Øvregård.

Håvard Øvregård sier homohets i idretten er uakseptabelt. FOTO: Norges Idrettsforbund

– Vi har ikke inntrykk av at slike hendelser er representative for idretten. Vi får inn få rapporter om homohets, men vi vet at det skjer. Dessverre er «homo» fortsatt et vanlig skjellsord blant ungdom og i samfunnet, og da vil vi også måtte jobbe mot det i idretten.