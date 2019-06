Hurtigruteskipet MS Finnmarken fikk mandag tekniske problemer på vei gjennom Magerøysundet i Finnmark.

– Skipet ligger nå for anker i Magerøysundet vest for Honningsvåg. Det er ingen fare for hverken skip, gjester eller mannskap, men skipet mangler framdrift.

– Vi jobber med å få oversikt over situasjonen, og bistå skipet på alle måter vi kan, opplyser pressevakt Hanne Taalesen til TV 2.

Det er om lag 500 gjester og et mannskap på 80 om bord.

Ifølge Redningsselskapet på Twitter ligger redningsskøyta Odin like ved MS Finnmarken sammen med slepebåten Stevns Battler. Også et Sea King redningshelikopter er sendt til stedet.

Saken oppdateres.