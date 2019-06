Da de japanske bilmerkene kom til Europa i 1960-årene, var det ikke mange som trodde de ville få særlig suksess. Men det skulle snart vise seg at de tok feil.

Utover på 70-tallet fikk japanerne en voldsom opptur. En rekke bilmerker lanserte nye og attraktive modeller. Og de japanske bilprodusentene fikk snart ord på seg for å produsere biler med svært høy kvalitet, til rimelig pris.

Denne oppturen ble nok også styrket av at England på denne tiden var på full fart ned som bilproduserende nasjon. Mange av de engelsk-produserte bilene holdt rett og slett ikke mål, samtidig som arbeiderne gjorde sitt ytterste for å torpedere egen arbeidsgiver ved å være mer opptatt av å streike og gå sakte – enn å lage biler.

Visste hva de gjorde

Dermed tok japanerne kjapt store markedsandel fra blant andre de engelske merkene.

Da Nissan på 80-tallet bestemte seg for å begynne å bygge biler i England, var det nesten et paradoks: Hvordan i all verden tok de sjansen på å etablere seg i et land med så dårlig rykte som bilprodusent? Og ville det være mulig å opprettholde i nærheten av vanlig Nissan-kvalitet ved en fabrikk i England?

Svaret fikk vi kjapt: Nissan visste hva de gjorde. Og de var nok også taktisk kloke. Mange britiske bilkjøpere så poenget med å støtte lokal bilproduksjon og kjøpe Nissan, selv om de var et japansk selskap.

Solgte 700 biler – på én dag

Ikke vanskelig å se at denne bilen er fra 80-tallet. Slik så første Bluebird produsert i Sunderland ut.

Ny bil hvert annet minutt

I 1986 var fabrikken i gang, ved et tidligere lufthavn-område i Sunderland, nord-øst i landet. Siden har de produserte en bil her hver annet minutt. Etter 33 års drift, har Nissan akkurat passert ti millioner biler i Sunderland. Dermed er også denne fabrikken er den raskeste i England til å nå dette produksjonstallet.

Først ut var to modeller som begge solgte svært godt i Norge: Bluebird, etterfulgt av Primera i 1990. To år etter begynte produksjonen av småbilen Micra og totalt er det produsert ni ulike bilmodeller ved anlegget siden oppstarten.

Nissans fabrikk ligger i en del av England som har lenge har slitt med høy arbeidsledighet og sosiale problemer. Derfor er den også en svært viktig del av lokalsamfunnet i Sunderland. Foto: Scanpix

Qashqai ble nummer ti millioner

Lykketreffet for fabrikken i Sunderland har vært Nissan Qashqai. Etter at salget av Primera og lillebror Almera lenge hadde vært fallende, bestemte Nissan seg for at noe måtte gjøres. De så at de folkelige bilmerkene tapte stadig mer salg i disse klassene. Derfor kom de opp med et nytt konsept, en høyreist crossover som skilte seg fra det meste annnet på markedet den gangen.

Det var ikke bare navnevalget som var dristig ved Qashqai, men det viste seg snart at bilen skulle bli en stor, stor suksess. Så langt har det rullet mer enn 3,4 millioner eksemplarer av første og andre generasjon Qashqai ut av fabrikken i Sunderland.. Bil nummer ti millioner er for øvrig en Vivid Blue Nissan Qashqai Tekna, fullt utstyrt med ProPILOT-teknologi og det siste innen komfort-, teknologi- og sikkerhetsutstyr.

Nissan Leaf er en stor suksess i Norge, her produseres andre generasjon ved fabrikken i Sunderland.

Stor hit om fabrikken

Ved oppstarten jobbet det 470 medarbeidere ved Sunderland-fabrikken. Salgssuksessen til de ulike modellene har ført til at dette tallet i dag har steget til hele 7.000 ansatte.

Det hører også med til historien at Nissan produserer elbil-bestselgeren Leaf i Sunderland. Her har mange tusen biler funnet veien over Nordsjøen og til det norske markedet.

PS: De som fulgte godt med på britisk musikk på 1980-tallet, vil kanskje huske bandet The Kane Gang som kom fra denne delen av England. Deres store hit "Motortown" handler nettopp om etableringen av Nissan-fabrikken i Sunderland.

