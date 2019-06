– Derfor må Ludvigsen betale over én million kroner til de fornærmede

– I hans kultur må man enten ta overgriperens liv, eller så må man ta sitt eget. Dette har ødelagt livet hans, og han ser ingen fremtid, sier Bergan.

– N.N. (fornærmede) hadde aldri hatt sex tidligere. Han ble lært opp av Ludvigsen og ulike pornofilmer han ble tvunget til å se. Dette er særdeles grovt. Helt ufattelig grovt etter mitt syn, sier hun.

Bergan gjengir deler av forklaringen til sin klient, som detaljert har fortalt om seksuelle handlinger der Ludvigsen har brukt fysisk makt.

– Det er ingen tiltale etter voldtektsbestemmelsen i denne saken, men det er etter mitt syn klare likhetstrekk, sier Bergan.

– Vi kan bare tenke oss hvordan det har vært å være med Ludvigsen til hytta, der han ikke kom seg unna. For ham har nok Ludvigsen vært et monster, sier hun.

– Forteller ikke sannheten

For en annen av de fornærmede, en lettere psykisk utviklingshemmet mann (33), foreslår bistandsadvokat Ole Strømmen 175.000 kroner i oppreisning.

Ludvigsen har under rettssaken omtalt mannen som «en fremmed», men meldinger som er lagt frem for retten, viser omfattende kontakt mellom de to.

Blant annet skriver Ludvigsen i en melding at «Men du fikk oppholdstillatelse for å være i troms, vet du... så du på om noen av de kveldene jeg nevnte som passer for å treffes en kveld i oslo».

– Det er en svært kynisk måte å tilnærme seg N.N. (fornærmede) på. Han forteller ikke sannheten om kontakten med N.N., og så blir det opp til retten å vurdere hvorfor han ikke gjør det, sier Strømmen i sin prosedyre.

BISTANDSADVOKATENE: Advokat Gunhild Bergan (t.v.) representerer den hovedfornærmede i saken. De to øvrige fornærmede representeres av Beate Arntzen (i midten) og Ole Strømmen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Ifølge tiltalen har 33-åringen og Ludvigsen hatt sex ved én anledning i mai eller juni 2014.

– Tør ikke å gå ut

Den siste av de fornærmede er en 26 år gammel mann. Ifølge tiltalen har han og Ludvigsen hatt sex en rekke ganger.

26-åringen representeres av advokat Beate Arntzen, som i retten ber om oppreisning etter rettens skjønn, men foreslår et beløp omkring175.000 kroner.

– Han fremstår som invalidisert og tør ikke å gå ut. Han har heller ikke kommet seg tilbake til jobb og er livredd for å bli identifisert. Da sier han at han er ferdig sosialt, sier Arntzen.

Før møtet med Ludvigsen var den fornærmede 26-åringen i full jobb.

Forsvarerne til Svein Ludvigsen, advokatene Kai Vaag og Per Zimmer, sier at Ludvigsen tar påstanden om fem og et halvt års fengsel svært tungt, men at han har vært forberedt på det.

De to forsvarerne sier til TV 2 at de vil be om full frifinnelse for Ludvigsen.