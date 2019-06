Mandag ble det avholdt et ekstraordinært styremøte på Oslo universitetssykehuset.

Møtet ble holdt etter at fagforeningene ved Oslo universitetssykehus (OUS) 18. juni varslet at de ikke lenger hadde tillit til Bjørn Erikstein, administrerende direktør ved OUS. 20.000 ansatte støttet opp om brevet.

– Jeg har tenkt på dette en stund nå, og med dette brevet som kom, så valgte jeg å trekke meg nå i dag, sier Bjørn Erikstein til TV 2.

Under møtet mandag kom styret ved OUS fram til at de fremdeles hadde tillit til ham, men han valgte altså selv å trekke seg.

– Jeg tror det er det beste for sykehuset at jeg nå trekker meg, og det er det beste for meg, sier han.

Han ønsker ikke å kommentere hva han har tenkt til å gjøre etter 1. juli, da han trekker seg fra stillingen.

– Vi tar direktørens avgang til etterretning. Så får vi videre avvente den videre prosessen, sier Åsmund Bredeli, ansattrepresentant ved OUS.

TV 2 oppdaterer saken.