Derfor elsker jeg el-sparkesyklene

Mange kommer til å huske sommeren 2019 som tiden voksne mennesker føk rundt på elektriske sparkesykler.

Sommeren kommer også til å bli husket for sinte kronikker og Facebook-statuser som trygler om forbud og reguleringer.

I den pågående debatten blir el-sparkesyklene kraftig undervurdert. Selv blant forkjemperne virker det som om noen ikke tar innover seg hvor betydningsfull denne type transport har mulighet til å bli.

Kritikerne baserer seg gjerne på en oppfatning av at el-sparkesyklene kun erstatter gåturer, og derfor ikke gir reduserte utslipp, men kun dårligere folkehelse.

Det er ikke nødvendigvis riktig. For det første kan el-sparkesyklene fint erstatte korte bilturer, og selv om de ikke gjorde det alene, kan de gjøre det sammen med kollektivtransport.

En kjent utfordring i planlegging av kollektivtrafikk er «problemet med den første og siste kilometeren». Selv om du har en rask, billig og behagelig buss eller bane i nærheten av huset, kan gåturen til holdeplassen være akkurat litt for lang til at du velger kollektivt.

Det tar for mange minutter og det blir for slitsomt om morgenen. Bilen står rett utenfor huset, og den kan parkeres rett utenfor arbeidsplassen. Tar du bussen, må du gå i ni minutter fra holdeplassen for å komme deg til jobb.

Byplanleggere forsøker å løse dette problemet med fortetting. Nye boliger skal bygges så tett kollektivknutepunkter som mulig. Men det er en løsning som tar tid.

Hva har dette med el-sparkesykler å gjøre? Jo, den slags mikromobilitet kan gjøre den første og siste kilometeren - til og fra trikkestoppet - til en overkommelig reise.

Det er raskere enn å gå og du svetter mindre enn når du sykler. Bruker du en av sparkesyklene som er parkert på gaten, kan du sette sparkesykkelen ved holdeplassen og ikke tenke mer på den. Bruker du din egen, er den liten nok til å kunne ta med på bussen.

Derfor kan kollektivtransporten plutselig konkurrere med bilen. Og derfor handler ikke el-sparkesykler om å få folk til å slutte å gå.

I stort handler dette om å se på transportnettet i byene som mer enn bare bil og buss.

Bilens fordel har vært at den alene kan brukes til alle reiser. Det gjaldt særlig da bilkjøring var billig og man kunne parkere overalt.

Det finnes ikke én erstatning til bilen. Det er nødvendig med et mangfold av transportløsninger.

Kanskje kan jobbreisen tas med en kombinasjon av gange og bybane. Handleturen kan tas med en elektrisk transportsykkel. Kafébesøket på andre siden av byen kan du komme deg til på en elektrisk sparkesykkel ene veien og en bysykkel andre veien.