Mor la ut ut bilder av datter (7) på Facebook – nå skal saken opp for Høyesterett

I noen tilfeller brukte hun private skjermdumper fra barnevernansattes personlige facebookbilder og manipulerte dem, slik at de fikk et demon-aktig utseende, heter det videre.

Kvinnen var i tillegg tiltalt for å ha forulempet en offentlig tjenestemann, i dette tilfellet en barnevernsansatt.

– Konsekvenser for andre foreldre

Kvinnens forsvarer, advokatfullmektig Benedikte Sunde Jamth, sier hun er glad for at Høyesterett vil la hennes klient prøve saken for Norges høyeste domstol.

– Min klient er av den oppfatning at hun ikke har gjort noe straffbart. Det er derfor en stor belastning når staten mener at hun har krenket sin egen datter, sier Sunde Jamth til TV 2.

Sunde Jamth mener det er behov for en avklaring på et så viktig prinsipielt område.

– Verken jeg eller statsadvokaten hadde noe rettspraksis å vise til under ankesaken. Det er en tydelig indikasjon på at vi trenger en rettsavklaring på dette området. Hvis dommen blir stående, vil det kunne få store konsekvenser for andre foreldre i dag som ukritisk legger ut bilder av sine egne barn i sosiale medier, sier Sunde Jamth.

– Barns rett til privatliv må respekteres

Professor i strafferett ved Universitetet i Tromsø, Jon Petter Rui, mener saken er interessant fra et strafferettslig perspektiv.

– Dommen viser at alle i samfunnet, også barn, har rett til privatliv og at denne retten er beskyttet gjennom strafferetten. At strafferetten beskytter barns rett til privatliv, er ikke kontroversielt. Faktisk er staten forpliktet etter Grunnloven § 102 til å gi barn et strafferettslig vern av privatlivet. I så måte er dommen ikke kontroversiell, og noe vi alle må forholde oss til, sier han til TV 2.

Han mener dommen er en påminnelse til foreldre om at at barnas rett til privatliv må respekteres.

– Foreldre har i utgangspunktet har foreldreansvar for sine barn. Publisering av bilder kan også etter omstendighetene være en del av en persons rett til å ytre seg (ytringsfrihet). Ved tolkingen av straffebudet har altså lagmannsretten veid barnets rett til privatliv opp mot det handlingsrom foreldrene har til å utøve foreldreansvaret, og foreldrenes ytringsfrihet. Denne avveiningen kan være vanskelig, og oppfatningen om hvor grensen skal gå, kan være kontroversiell. Sannsynligvis blir saken anket til Høyesterett. Dette endrer likevel ikke på det prinsipielle; at foreldre må være klar over at barns rett til privatliv må respekteres, og å opptre deretter, sier Rui.