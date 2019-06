Irans marinesjef truer USA, og sier at Iran er i stand til å skyte ned flere droner som den som ble skutt ned i forrige uke, melder nyhetsbyrået AP.

Overvåkingsdronen Global Hawk har et vingespenn på 35 meter og en prislapp på nesten en milliard kroner.

Nedskytingen skal ha vært første gang Iran har rettet et angrep direkte mot det amerikanske militæret.

Det var under et møte med iranske militære tjenestemenn at kontreadmiral Hossein Khanzadi kom med advarsler om at Iran er beredt på å gi sine fiender et «knusende svar».

Bygger koalisjon

Truslene kommer samtidig som USA innfører nye sanksjoner mot Iran, og utenriksminister Mike Pompeo forsøker å bygge en internasjonal koalisjon mot landet.

Ifølge amerikanske tjenestemenn skal han ha samtaler med kong Salman og kronprins Mohammed bin Salman i Jeddah.

Før avreisen bekreftet den amerikanske utenriksministeren at hensikten med besøket er å bygge en internasjonal koalisjon mot Iran, som han omtalte som verdens største statlige sponsor av terror.

Etter samtalene i Jeddah fortsetter den amerikanske utenriksministeren til De forente arabiske emirater, som heller neppe vil nøle med å slutte opp om en USA-ledet koalisjon.

Iran: Ikke vellykket dataangrep

Det har ikke vært noe vellykket dataangrep mot Iran, hevder landets regjering. Ifølge amerikanske medier rettet USA et dataangrep mot Iran for få dager siden.

Amerikanske statlige hackere skal ha gått til aksjon etter at president Donald Trump droppet planene om et militært angrep på Iran.

Militæraksjonen ble vurdert som et svar på Irans nedskytning av en amerikansk militær drone. Men Trump nøyde seg angivelig med et dataangrep.

Flere amerikanske medier har sitert kilder som forteller at cyberangrepet var rettet mot datamaskiner som kontrollerer utskyting av militære raketter. Ifølge Yahoo News var angrepet også rettet mot en overvåkingsgruppe som følger med på skip i Persiabukta.

Men ingenting av dette har fungert – dersom man skal tro iranske myndigheter selv.

– Media spør om sannhetsgehalten i det påståtte cyberangrepet mot Iran. Det er ikke blitt gjennomført noe vellykket angrep av dem, selv om de prøver hardt, skriver Irans telekomminister Mohammad Javad Azarari Jahromi på Twitter. (TV 2/NTB)