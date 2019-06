Halle Berry (52) er aktuell i den tredje filmen om John Wick, der Keeanu Reeves spiller hovedrollen som hevntørst leiemorder.

Nylig fikk Berry problemer på hjemmebane da en 59 år gammel mann prøvde å ta over hjemmet hennes med å bytte ut låsene på ytterdørene, skriver US Magazine.

Byttet ut låsene

Mannen dukket opp for første gang i januar, men ble da skremt av Berrys gartner.

Noen måneder senere dukket han opp igjen, men også da tok Berrys ansatte affære og kontaktet politiet. Mannen skal da ha vært i full gang med å bytte ut låsene.

Mannen skal selv ha kontaktet politiet og hevdet at det er han som var eieren, og at det var Berrys ansatte som var inntrengerne.

Forfalskning

Etter at mannen ble pågrepet av politiet, kom det frem at han hadde forfalsket skjøte på stjernens hus. Han er nå mistenkt for tyveri og dokumentforfalskning, skriver Los Angeles Police Department i en pressemelding.

Dette er ikke første gangen en ukjent mann har prøvd å komme seg inn i huset til Halle Berry. I 2011 oppdaget Oscar-vinneren en mann som sto og kikket på henne inn igjennom kjøkkendøren.