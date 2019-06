Det er en årlig St. Hans-tradisjon at noen, gjerne Gunnar Stavrum i Nettavisen, raser mot stortingspolitikernes møtefri.

Forrige fredag holdt Stortinget i praksis sitt siste møte for sesjonen. De starter ikke opp igjen før oktober.

Det får Stavrum og andre til å rase mot at politikerne bevilger seg selv 101 dager med ferie. Det er lett å hisse seg opp, men det er unødvendig.

Hvis noe, burde politikerne ha færre dager med møter.

Det finnes det to gode grunner til.

For det første bør stortingsrepresentanter tilbringe mer tid på reise og i møter med andre mennesker enn hverandre. De bør snakke med bedrifter, organisasjoner og vanlige folk. De trenger tid til å diskutere og debattere saker før de havner i Stortinget. Kun på den måten kan man få reell politisk utvikling.

Når Stortinget ikke har møter, er det faktisk dette de fleste representantene bruker tiden sin på. Det kunne de med fordel brukt mer tid på resten av året også.

For det andre vil det være bra om politikerne gjør mindre. Når politikere og rådgivere sitter dag inn og dag ut på Løvebakken, må de finne noe å fylle møtene med.

Det er ikke nødvendigvis sånn at samfunnet blir bedre om politikerne fremmer flere representantforslag i Stortinget. Eller at Stortinget vedtar flere anmodningsvedtak om hva regjeringen skal drive med. Eller at de stiller flere retoriske spørsmål til statsrådene for å få litt oppmerksomhet.

Samfunnet bør holde politikerne opptatt så de ikke har overskudd å finne på nye forbud og reguleringer på alle områder.

Jevnlig blir det oppstandelse når folk ser hvor få representanter som er i salen når viktige saker behandles. (Det er gjerne også kjeft å få for oss i pressen som ikke sitter og følger med på alt som blir sagt.)

Det ser rart ut, og det ser ut som viktige saker ikke blir tatt alvorlig. Greien er at sakene er nesten alltid er avgjort i god tid før debatten starter i salen. Debattene og avstemningene er mer en formalitet. En viktig formalitet, men fremdeles en formalitet.

Den viktigste delen demokratiet er det som skjer utenfor salen. Diskusjoner om politikk i media, på internett, ansikt til ansikt.

BBDerfor burde politikere oftere komme seg ut av salen og ut av stortingsrestauranten så de kan møte mennesker.