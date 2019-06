– Hvorfor skulle han snakke sant i dag?

Nordmo leser opp fra flere av avhørene, der den tidligere fylkesmannen gir klart uttrykk for at han snakker sant og ikke har noe å skjule.

I retten har Ludvigsen likevel endret sin forklaring.

Han erkjenner nå tre tilfeller av seksuell kontakt med én av de fornærmede, men hevder fremdeles at anklagene mot ham er fullstendig grunnløse.

– Vi kan ikke si at Ludvigsen ikke har forklart seg uriktig i retten, for det har han gjort til politiet. Så hvorfor skulle han snakke sant her i dag? spør Nordmo i sin prosedyre.

Samtidig peker han på at de fornærmede ikke kjenner hverandre eller har snakket sammen.

– Vi har tre fornærmede, tre muslimske menn, som har forklart seg uavhengig av hverandre. Det er ingen holdepunkter for at de skal ha sammenholdt sine forklaringer, sier han.

Fylkesmann-jobben sentral

Mandag gjør statsadvokaten rede for hvorfor påtalemyndigheten mener Ludvigsen må straffes. I løpet av dagen vil han også komme med sitt forslag til straff.

Ludvigsen er tiltalt for å ha misbrukt sin makt til å skaffe seksuell omgang med tre unge mannlige asylsøkere mellom 2011 og 2017. Lovbruddet har en strafferamme på 12 års fengsel.

Ifølge TV 2s rettskommentator Inge D Hanssen finnes det lite relevant rettspraksis for saken. Han mener dette er de viktigste bevisene for aktoratet:

Ludvigsen mener den seksuelle kontakten med en av de fornærmede fant sted etter at han sluttet som fylkesmann i 2014. Nordmo peker likevel på at det er gjennom fylkesmann-jobben som har gitt Ludvigsen kontakt med alle de tre fornærmede.

– Ludvigsen har brukt sitt nettverk til å starte, pleie og opprettholde kontakten med de fornærmede. I tillegg er han mye eldre enn dem, poengterer Nordmo.

– Han er genuint opptatt av dem og snakker om å endre deres livssituasjon. På den måten får de tillit til ham, sier han.

Nordmo peker også på at særlig en av de fornærmede var ressurssvak og alene i Norge, og at han hele tiden har slitt med traumer – noe Ludvigsen i avhør har sagt at han visste om.

Ludvigsen har satt fornærmede i en situasjon der han «måtte underkaste seg Svein Ludvigsen», mener Nordmo.

Møttes på hotellrom

For øvrig viser Nordmo til at de fornærmede har forklart seg om homofil kontakt med Ludvigsen, selv om det ikke har vært offentlig kjent at Ludvigsen har hatt en tiltrekning til menn.