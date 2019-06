Har laget app som skal gi folk jobb på dagen

Og blant steder som må regne med besøk fra LOs sommerpartulje er flere kjente Oslo-restauranter på Aker brygge og i området rundt Youngstorget.

Arbeidsgiverne ønsker velkommen

Men arbeidsgiverorganisasjonene Virke og Næringslivets Hovedorganisasjon ønsker «Staffer» velkommen.

«Staffer:» Selve appen er gratis og kan lastes ned til smarttelefon.

Den har en versjon for bedrifter og en for arbeidssøkere.

Både bedriftene og arbeidstakerne må opprette en profil om seg selv. Alle brukere gjennomgår en godkjenningsprosedyre.

Arbeidsgivere legger ut sine tilbud om vakter med tidspunkt og lønn. Arbeidssøkere klikker på ønskede vakter, og melder interesse. Blir de akseptert er kontrakt automatisk inngått for den aktuelle vakten, og begge parter får automatisk kopi av arbeidsavtalen.

Etter endt vakt kan både arbeidstaker og arbeidsgiver gi karakter på hverandre i appen.

Arbeidsgiver betaler 18 prosent på toppen av avtalt timelønn for bruken av tjenesten.

– Dette er et eksempel på at ny teknologi kan gjøre det enklere for arbeidstakere å skaffe seg jobb og arbeidsgivere til å skaffe arbeidskraft raskt, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Også NHO er i utgangspunktet positive.

– Dette er en koblingstjenste mellom arbeidsgiver og arbeidstaker for enkeltengasjementer som ikke innebærer noe prinsipielt nytt. Og for brukeren er det viktig å merke seg at denne tjenesten opphever ikke det arbeidsrettslige regelverket. Man må uansett forholde seg til arbeidsmiljøloven, reglene om midlertidig ansettelse, allmenngjort lønn og eventuelle tariffavtaler, understreker Magne Kristensen, som er direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

Minstelønnssatsen i restaurantbransjen er i dag på 167,90 per time for ansatte over 20 år.

– Følger loven

Staffer-gründerne understreker at de følger lov og avtaleverk, og at de også forplikter seg til å sørge for at avtalt lønn blir utbetalt. Alle brukere av appen må gjennom en godkjenningsprosedyre, og Kristian Midjaas lover at useriøse brukere vil bli utestengt fra tjenesten.

– Vi tror dette er en fleksibel og rask løsning for alle som ønsker å jobbe litt ekstra, eller prøve seg hos en ny arbeidsgiver. For utestedene er det å annonsere, intervjue og prøveansette folk både tidkrevende og dyrt. Med vår app kan man lett få tak i nye ansatte, og teste dem ut. Vårt mål er å få flest mulig i jobb, både fast og midlertidig. Sånn sett deler vi LOs mål, sier Kristian Midjaas.

Men LO-lederen lar seg ikke overbevise.

– Du vet ikke om du har jobb neste dag. Du er ikke sikret sykepenger, feriepenger, lån til bil eller bolig kan du bare glemme. Dette er en utvikling i en helt annen retning enn det vi ønsker, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.