VM er over for Brasil, som røk ut mot Frankrike i åttedelsfinalen søndag kveld. Vertsnasjonen slet seg videre til kvartfinalen etter ekstraomganger og flere VAR-avgjørelser, og vant til slutt 2-1.

En av kvinnefotballens fremste stjerner, brasilianske Marta, kom med en klar melding til unge kvinnelige fotballspillere etter at tapet mot vertsnasjonen var et faktum.

– Vi må gråte i begynnelsen slik at vi kan le til slutt, sa Marta rett etter kampen.

Fotballegenden så direkte inn i tv-kameraet før hun fortsatte.

Marta så rett i kamera da hun kom med en oppfordring til unge kvinnelige fotballspillere. FOTO: TV 2

– Kvinnefotball trenger all støtten den kan få. Og unge fotballkvinner, dere må jobbe hardere og anstrenge dere mer. Det kommer ikke alltid til å finnes en Formiga, en Marta eller Cristiane, sa Marta om seg selv og to av sine eldste landslagskollegaer.

For flere av de brasilianske spillerne ble det en følsom avslutning på mesterskapet. Fotballveteranen, som spilte sitt femte VM, mener tårene burde spares til gledesscener.

– Jeg tenkte på neste steg. Det blir mye følelser, noen gråter og noen gråter ikke. Jeg synes vi må slutte å gråte. Ok, vi kan gråte når vi er glade, men unnskyld meg, vi kan ikke gråte fra start når det vi trenger er trening, å ta vare på oss selv og gjøre det som er bra for en fotballspiller, sa Marta senere til svensk media ifølge Aftonbladet.

– Jeg er så lei av å se slike bilder ved kampslutt. Man har ett år til å gjøre seg klar for VM og OL, også venter man til to måneder i forkant.

Nå ønsker Marta å nå ut til unge fotballkvinner.

– Jeg vil gjerne sende beskjeden til de som ønsker å være på landslaget. Vi har spillere her som kunne vært bedre på alle måter, så det er en beskjed til de også. Vi som spillere trenger å vite at vi må gjøre jobben vår.

33-åringen var likevel svært fornøyd med lagets innsats mot Frankrike, og mener laget har mye å være stolt over.

– I dag gjorde vi alt vi kunne, og jeg er stolt over laget vårt. Vi tapte noen viktige spillere midt i kampen, men vi fortsatte å kjempe hardt. Vi visste at det ville bli en tøff kamp mot et av de beste lagene i VM.

Frankrike møter Spania eller USA i kvartfinalen fredag.