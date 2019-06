Colombianske El Tiempo melder at årets Tour de France kommer for tidlig for mannen som var tiltenkt rollen som UAEs spurter. Gavirias forfall åpner for at Alexander Kristoff blir lagets spurter i årets Tour.

Gaviria måtte bryte Giro d'Italia allerede på den syvende etappen 17. mai på grunn av en kneskade og har ikke konkurrert siden.

Colombianeren ble hentet til laget til Kristoff, Sven Erik Bystrøm og Vegard Stake Laengen før årets sesong. Planen var hele tiden at han skulle lede laget i sommerens Tour de France - med Kristoff som sin opptrekker.

– Gode nyheter sett med norske øyne

TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad mener Kristoff uansett burde vært UAE-Team Emirates' spurter i årets Tour de France.

– Det har vært mye usikkerhet rundt Gaviria, og han har ikke konkurrert på lang tid. Han ville uansett ikke vært i toppform. Kristoff er i bedre rute, og derfor tror jeg uansett han ville tatt igjen forspranget Gaviria har.

– Med den oppkjøringen Gaviria ville hatt, så ville det vært riktig å satse på Kristoff uansett.

Kaggestad mener nyheten er svært positiv for Kristoff dersom den betyr at laget prioriterer å styrke laget rundt han. Likevel identifiserer han klare problemer med opptrekket i UAE.

– De sliter med opptrekket, og Kristoff trenger en mann. Det er er vanskelig å si hvem det bør være. Sven Erik Bystrøm gjør en bra jobb, men han er bedre litt lenger fra mål. Jasper Philipsen kan være et alternativ, men han er svært ung, sier TV 2s sykkelekspert.

Gode muligheter for etappeseier

Han sier dette er svært gode nyheter med norske øyne, og mener Kristoff bør ha gode muligheter til å ta en etappeseier.

– Han har gode muligheter til en etappeseier. Det er en del halvharde etapper i årets tour, og mange lag kommer uten det helt store opptrekkstoget. Kristoff er vant til å takle ting uten et opptrekk, og er mentalt innstilt på det også. Når vi kommer litt ut i rittet, og ryttere begynner å bli slitne bør han ha gode muligheter.

– Mange, inkludert Kristoff-leieren, var skeptiske da Gaviria kom inn i UAE, men nå blir det back to normal.