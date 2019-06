Politiet i Salt Lake City i Utah i USA leter etter Mackenzie Lueck (23), som forsvant sist uke.

23-åringen hadde vært i bestemorens begravelse, og tok et fly tilbake til hjembyen sist mandag.

Deretter satte hun seg inn i en bil – og der stopper sporene.

Kjørt fra flyplassen

Politiet i byen har opplyst at den unge kvinnen brukte tjenesten Lyft til å komme seg hjem, og at hun skal ha blitt sluppet av på stedet hun hadde bedt om – 20 minutter unna hjemmet hennes.

Ifølge selskapet ble turen gjennomført som bestilt, og sjåføren hadde flere andre turer rett etterpå.

Politiet understreker at de ikke har noen holdepunkter for at det har skjedd noe kriminelt, men natt til mandag skriver de på sin Facebook-side at de fremdeles leter etter henne. De understreker også at de er bekymret for hva som kan ha skjedd med henne.

Flere venner og familiemedlemmer er også svært bekymret.

Mistet eksamen

I løpet av den siste uken skulle 23-åringen hatt en eksamen ved Universitetet i Utah, som hun gikk glipp av, mobilen er skrudd av og katten hennes skal fremdeles befinne seg hjemme.

Flere venner av henne snakket under en pressekonferanse søndag, der de uttrykte stor bekymring. Det skriver lokalavisen The Salt Lake Tribune.

– Vanligvis snakker vi hver dag. Dette er veldig ulikt henne, sier Kennedy Stoner, en medstudent som anser seg som en av Luecks beste venninner.

En av vennene hennes sa også at de antok hun skulle møte noen, fordi hun ble transportert til et sted 20 minutter unna hjemmet sitt.