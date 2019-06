Leicesters midtstopper Harry Maguire ligger an til å bli tidenes dyreste forsvarsspiller denne uken, når han slutter seg til Manchester City for en prislapp på rundt 866 millioner norske kroner, skriver Mirror. Midstopperen har også vært koblet til Citys byrival United.

Ole Gunnar Solskjær har ifølge Record bedt Ed Woodward handle fort og sikre klubben den portugisiske midtbanespilleren Bruno Fernandes.

The Sun melder at Manchester United nærmer seg signeringen av den 16 år gamle vingen Mateo Mejia fra Real Zaragoza.

Spanske Marca melder at det blir en kamp mellom erkerivalene Liverpool og Manchester United om signaturen til Real Betis-venstreback Junior Firpo.

Liverpool skal også være svært interesserte i Lille-vingen Nicolas Pepe, men får konkurranse av blant andre Inter. Ifølge L'Equipe har Milano-klubben kommet med et bud på i overkant av 850 millioner kroner for mannen fra Elfenbenskysten.

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United vil trigge klausulen i Marcus Rashfords kontrakt, og forlenge den med 12 måneder, skriver The Sun.

Rashfords spisskonkurrent i Manchester United, Romelu Lukaku, har lenge vært koblet til Inter. Ifølge La Gazzetta dello Sport mangler den italienske storklubben fortsatt i underkant av 250 millioner kroner for å sikre seg belgieren.

Rafael Benitez' kontrakt med Newcastle går ut ved månedsskiftet og det er ventet at han ikke vil skrive under på en ny. Manageren og klubben skal ha vært uenig i strategien før sommerens overgansmarked. Nå melder Evening Chronicle at Newcastle likevel ikke har gitt opp håpet om å beholde manageren, og at de vil forsøke å overtale spanjolen til å bli. Benitez skal ha fått et lukrativt tilbud om jobb i en kinesisk klubb.

Liverpool-spiss Divock Origi skal være på vei bort fra klubben til tross for scoringer i både semifinalen og finalen av årets Champions League. Ifølge Estadio Deportivo er Real Betis interessert i belgieren.

Brighton er enige med Genk om en overgangssum for vingen Leandro Trossard, melder Sky Sports.

Arsenal vurderer å selge midtbaneterrieren Lucas Torreira, etter at AC Milan har kommet med et bud på spilleren, melder Sport Mediaset.

Leicester-manager Brendan Rodgers skal ha vært interessert i å hente midtbanespilleren Callum McGregor fra sin tidligere klubb Celtic, men har nå fått beskjed om at det ikke kommer til å skje, skriver skotske Daily Mail.

Burnley-forsvarer Ben Gibson har fått beskjed om at han kan forlate klubben i sommer. Aston Villa og Sheffield United er blant de interesserte klubbene, skriver Teamtalk.

Aston Villa skal også være ute etter å beholde Tyrone Mings som var på lån hos Birmingham-klubben forrige sesong. 26-åringen var viktig i opprykksesongen, og det er ventet at Aston Villa vil gå i samtaler med Bournemouth om en overgang for forsvarsspilleren, skriver Birmingham Mail.