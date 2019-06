Se Wangbergs matchvinner-scoring i Sportsnyhetene i vinduet øverst!

Rosenborg så ut som de hadde funnet formen da de tok sin tredje seier på rad med 3-0 over Vålerenga.

Så fulgte ekstraomganger mot Ull/Kisa i cupen, før det søndag ble 0-1-tap for Tromsø på Alfheim.

– Du sitter igjen med det du har sett hele sesongen. Det er ikke et Rosenborg-lag som fungerer optimalt, sier Steffen Iversen i FotballXtra.

Spisslegenden mener at Rosenborg savner to spillertyper: En midtbanespiller som strør pasninger, slik Ole Selnæs i sin tid gjorde på Lerkendal, og en målscorer.

– Det er helheten med det de driver med som skuffer meg mest. Nå står toppscoreren til Rosenborg med to mål. Det tror jeg at aldri har skjedd i Rosenborgs historie. De har scoret elleve mål på tolv kamper. Det er ikke bra, sier Iversen og rister på hodet.

– Varsko, varsko

Han får støtte av tidligere Brann- og Fredrikstad-profil Raymond Kvisvik.

– Det er varsko, varsko. Det er i ferd med å bli en fiaskosesong. Vi har snakket lenge om at de har ligget utsatt til. Mange trodde jo kanskje at de skulle være med å kjempe om medalje. Med seier i dag hadde de fått litt heng, men nå må de faktisk se nedover istedenfor oppover på tabellen foreløpig, vurderer Kvisvik.

Etter den tolvte serierunden ligger trønderne på niendeplass, åtte poeng bak Bodø/Glimt. På spørsmål om hva Rosenborg bør foreta seg på overgangsmarkedet, svarer Jesper Mathisen at de først og fremst må få dem som er der til å fungere.

– Jeg tror ikke at dette blir løst av at Rosenborg henter inn en spiller eller to. Ja, det vil selvfølgelig kunne gjøre dem bedre, men det er nok av kvalitet i den spillertroppen til å spille langt bedre enn de gjør nå, mener Mathisen.

– At Rosenborg nå skal shoppe seg ut av dette – det er jo en fin greie å shoppe hvis du er deprimert både privat og som fotballklubb – men jeg tror ikke at det er løsningen til Rosenborg.

– Ranheim gjør det mye bedre

Han erkjenner at den regjerende mesteren hadde hatt behov for en spiss som var enda skarpere, men påpeker at Rosenborg heller ikke skaper flust av målsjanser i kampene de spiller.

– De har en spiss i Søderlund nå som ikke er på det nivået han en gang var, men det er ikke sånn at Rosenborg skaper sjanser på sjanser i angrep etter angrep, sier Mathisen.

FotballXtra-panelet lar seg derimot imponere av lillebroren Ranheim, som bare ligger ett poeng bak Rosenborg. De spiller slik storebroren gjorde seg kjent for å spille i glansdagene, mener ekspertene.

– Vi snakker da om struktur, og hvordan de angriper når de spiller. Vi kjenner de igjen kamp etter kamp. Der er ikke Rosenborg nå, konstaterer Mathisen.

– Rosenborg er ikke i nærheten. Ranheim spiller mye bedre Rosenborg-fotball enn hva Rosenborg gjør. Jeg synes det er artig å se på Ranheim, for det er en tro kopi av det Rosenborg gjorde tidligere. De har ikke de største stjernene, men spillere som passer inn i de forskjellige rollene til å bekle en 4-3-3. Det klarer de mye bedre enn Rosenborg, følger Steffen Iversen opp.