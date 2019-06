Hendelsen skjedde i Butler Creek i delstaten Montana, fredag.

Politiet fikk en telefon fra eierne av huset, om at en svartbjørn hadde klart å låse seg selv inne i et av rommene i huset.

Da de ankom huset, fant de bjørnen liggende i toppen av et klesskap. Politiet forteller i et Facebook-innlegg at da bjørnen innså at den var innelåst, begynte den å rasere og ødelegge rommet.

Tok seg en blund

Etter en stund ble den imidlertid sliten, og bestemte seg derfor for å klatre opp i skapet for å ta seg en blund.

Politiet banket på vinduet til døren, men bjørnen var ikke særlig imponert. Han strakk seg, gjespet høyt og så mot døren.

Etter en stund klarte politiet å åpne døren, og de håpet at bjørnen ville hoppe ned selv. Dette var ikke bjørnen interessert i overhodet, og den eneste reaksjonen de fikk var et stort gjesp.

Måtte få assistanse

Politiet måtte derfor få assistanse fra Montana Fish, Wildlife and Parks. De ga bjørnen bedøvelse, og fikk ham ut av klesskapet.

I Facebook-innlegget skriver politiet at eierne av huset var fornøyd etter at bjørnen ble fjernet, og at den fortsatt var i god behold, men at de neppe vil glemme denne opplevelsen med det første.

– Dette er en god grunn til å låse alle dører. Vi har hørt at bjørnen prøvde å komme seg inn i to andre klesskap, før han til slutt bestemte seg for at akkurat dette var et perfekt sted for en blund. Men fra spøk til alvor, lås dørene deres! oppfordrer Missoula County Sherrif's Department.