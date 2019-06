Fra trenerkritikk og vraking til matchvinner

Koomson var tilbake i Brann-troppen i søndagens kamp hjemme mot Lillestrøm. Ghaneseren rettet skarp kritikk mot trener Lars Arne Nilsen etter forrige helgs seriekamp mot Haugesund og var ikke med i troppen til cupkampen mot Sogndal onsdag.

Søndag var han tilbake i laget og viste trener Nilsen at han hadde tatt ut rett spiller. Koomson ble matchvinner drøye kvarteret før slutt.

Han var ikke overrasket over at han var tilbake i startoppstillingen.

– Jeg var ikke overrasket fordi jeg ikke hadde noen dårlige intensjoner (med det han sa etter Haugesund-kampen). Alt kommer til å bli bra, sa Koomson til Eurosport etter kampen.

Til TV-kanalen sa Nilsen at det ikke er noen stor dramatikk rundt Koomson.

– Han ble vel litt het i toppen etter forrige kamp i Haugesund. Det er viktig at vi gjør det vi skal, og at vi ikke setter oss over klubben. Det gjorde han, og da måtte han ha en liten avkjøling. Men han lærte av det. Han var god i dag, scoret, og så er vi ferdig med den saken.

Men seieren satt langt inne for Brann, som brukte store deler av kampen til å stange mot et kompakt LSK-forsvar.

Gul mur

Brann ruslet av banen til pipekonsert fra publikum etter den første omgangen. Da hadde ikke hjemmelagets spill stått i stil med finværet i byen mellom de sju fjell.

Lillestrøm brukte mesteparten av omgangen til å forsvare seg, mens hjemmelaget slet med å spille seg til de store sjansene.

Kun to ganger var Brann nær ved å ta ledelsen før hvilen. Først da Gilbert Koomson sendte ballen på utsiden av stanga fra fem meters hold etter kvarteret spilt. Ti minutter senere sendte Vito Wormgoor av gårde ett skudd fra sju meters hold, men ballen gikk rett på Marko Maric i LSK-buret som fikk avverget situasjonen.

Bortsett fra det var det mange feilpasninger og lite å juble for for hjemmefansen.

Brann-trener Lars Arne Nilsen sa til Eurosport i pausen at laget hans så "litt daut ut", men hadde ikke noen god forklaring på hvorfor.

Genial Strand-pasning

Etter pausen fortsatte problemene for hjemmelaget. Lillestrøms Kippe og Tobias Salquist hadde god kontroll, og tok ut Branns Daouda Bamba.

Selv om Lillestrøm yppet seg ved et par anledninger, var det likevel hjemmelaget som stort sett trillet ball på LSKs banehalvdel.