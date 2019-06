Volkswagen traff virkelig blink i det norske markedet da de lanserte familiebilen Passat som ladbar hybrid tilbake i 2015.

Bilen solgte akkurat som forventet – veldig godt. Ja salgstallene kunne vært enda høyere enn de er, hvis ikke GTE hadde forsvunnet ut av markedet for en tid tibake, i forbindelse med innføringen av et helt nytt system for beregning av utslipp.

Nå er det klart for comeback. Det skjer samtidig som Passat kommer i en oppdatert facelift-utgave.

Akkurat nå er en hel verdenspresse samlet i Tyskland for å teste nykommeren for første gang. Denne gangen har Brooms Mats Brustad tatt turen. Vi gjør som vi pleier, og tar en telefon for å høre hvordan bilen er.

Økt rekkevidde

Ring, ring...

– Hei, Knut! Du, her går klimaanlegget for fullt! Jeg startet grytidlig hjemmefra i dag, og da var det temmelig kjølig. Nå er det 34 grader i skyggen og virkelig full sommer. Så her går det med strøm til mer enn å forflytte bilen framover, sier Mats.

– Så du har rukket å teste GTE-utgaven allerede?

– Ja, absolutt! Det er helt klart den mest interessante versjonen for Norge. Her har det skjedd viktige ting. Batterikapasiteten går fra 9,9 til 13 kWh – en økning på 31 prosent. Det gjør naturligvis noe med rekkevidden. Den har gått opp til 55 kilometer, målt etter den nye og strengere WLTP-metoden. Til sammenligning: Etter den utgående NEDC-metoden er tallet 70 kilometer. Det betyr at GTE vil klare alt av småkjøring for de aller fleste eierne sine, så lenge man husker å lade.

Volkswagen stoppet GTE-produksjonen

Helt ny Passat, men du skal ha litt greie på denne modellen for å se det. Den grå bilen er en R-Line Edition-utgave.

Vanskelig å se at det er ny Passat

– Testingen vår så langt tyder på at den offisielle rekkevidden kan være mulig å få til, hvis man tilpasser kjørestilen ordentlig. I alle fall på sommeren. Ellers er bilen faktisk ganske underholdende å kjøre på grunn av kreftene som kommer umiddelbart. Dette skjer riktignok kun i GTE-modus, som betyr at bilen kombinerer bensin- og elmotoren sammen for maks effekt. Utover morsom og kvikk akselerasjon, må jeg likevel si at kjøreegenskapene er mer satt opp for komfort, enn sportslig kjøring, mener Mats.

– Hva med resten av bilen, hvor ny har den egentlig blitt?

– Det er et godt spørsmål. Designmessig er det snakk om småting, jeg tror ikke det er mange som vil se at dette er en "ny" Passat. Inni har den fått digitale instrumenter, de minner ganske mye om Audis Virtual cockpit. Den største endringen er at Passat har fått mye ny teknologi og mer utstyr. For eksempel Travel Assist, det handler om selvkjørende teknologi. Passat er første ut blant VW-modellene her. Jeg har testet det en del i dag, og syns det fungerer bra. Her står ikke VW tilbake for noen av premiumkonkurrentene, snarere tvert imot.

Dette er både råskinn og fornuftig familiebil

Ryddig og ganske nøkternt interiør. Med «Travel Assist» blir Passat den første bilen fra Volkswagen som kan kjøre med delvis førerassistanse i opptil 210 km/h.

God kvalitetsfølelse

– Som på storebror-SUVen Touareg, kommer det nå LED Matrix hovedlys på Passat, dette blir standard i Norge. Strømmetjenester som nettradio, Apple Music og Tidal blir også tilgjengelig i nyeste generasjon infotainment-system fra Volkswagen. Men viktigst av alt er sikkerhetsteknologien. For eksempel «Emergency Steering Assist», som bremser og styrer unna dersom det skulle oppstå en hindring. Systemet er basert på en ny elektromagnetisk bremseservo, med betydelig raskere responstid. Passat blir med andre ord en langt mer avansert bil, fastslår Mats.

– De siste Passatene har plassert seg et sted mellom folkelig og premium, gjelder det fortsatt?

– Ja, det synes jeg. Byggkvaliteten virker solid og kvalitetsfølelsen i interiøret er også god. Vi er ikke riktig på Audi-nivå, men det skal vi naturligvis heller ikke være. Til gjengjeld får du mer for pengene hvis du spekker opp en Passat solid, kontra en av bilene fra premiummerkene. For mange kunder teller nok det mer, enn hva slags merke det er i grillen, sier Mats før han oppsummerer:

Passat har en sterk posisjon i det norske bilmarkedet, det er ikke noe som tyder på at den vil bli dårligere med den nye utgaven på plass. Den norske importøren mener at GTE-versjonen vil stå for cirka 70 prosent av salget når bilen kommer til Norge i høst.

Fra 416.900 kroner

– Nye Passat handler om få visuelle forandringer. Her dreier det seg i stedet om ny teknologi, bedre rekkevidde på GTE-utgaven og mulighet for selvkjøring, i tillegg til alle de eksisterende Passat-styrkene. I sum gjør det at jeg vil bli overrasket om den ikke fortsette å være en salgssuksess i Norge, avslutter Mats.

Vi kommer tilbake med full test av bilen når Mats er tilbake i Norge.

PS: Slik ser prisene på nye Passat ut:

Passat GTE (1,5 218 hk TSI 6-trinns DSG plug-in hybrid) 465.000 kroner

Passat Alltrack (2,0 190 hk TDI 4MOTION 7-trinns DSG) 571.100 kroner

Passat R-Line (2,0 190 hk TDI 4MOTION 7-trinns DSG) 578.000 kroner

Passat R-Line (2,0 272 hk TSI 4MOTION 7-trinns DSG) 650.000 kroner

Passat Businessline (1,6 120 hk TDI 7-trinns DSG) 416.900 kroner

Passat Businessline (2,0 150 hk TDI 7-trinns DSG) 451.700 kroner

Passat Businessline (1,5 150 hk TSI 7-trinns DSG) 449.500 kroner

