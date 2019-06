Går knallhardt ut mot Vålerenga-supportere etter homohets

– De fleste supportere på bortebane kommer med mye tilrop og diverse drit under kamper. Det er ingen problem, helt greit og en del av gamet. Jeg mener at sånn skal det være, sier Salvesen til TV 2, før han slår fast:

– Men noen ting, som dette med Pride og ulike hudfarger, er noe man skal holde seg for god for. Det gjelder i fotball og uansett hvor ellers i livet. Det er dumt og lavmål å rope det de roper.

– Jeg reagerer veldig på det

Søndag kveld fortalte Salvesen om homohetsen i et Twitter-innlegg.

Sarpsborg-spissen skrev:

Dagens eliteserierunde skal støtte Pride og alle spillerne holder opp kort med «Fotball er for alle, uansett hvem man er glad i». Også i dag: Klanen med ulike tilrop til undertegnede under kamp. Blant annet: «Jævla homse», «Langt hår og rosa sko, HOMO».

Salvesen hevder at det var to tilrop mot ham i forbindelse med hjørnespark da han jogget bort for å hente ballen.

– De roper mye dritt som jeg ikke skriver òg, men det er de to tilropene jeg reagerer på.

– Én roper det, og 20-30 andre står og ler av kommentaren. Jeg reagerer veldig på det, i hvert fall når det har vært fokus på det før kamp, påpeker Sarpsborg-spissen.

– Kan man ikke se ut som man vil?

Han forteller at homohets er noe han er blitt utsatt for på flere andre bortearenaer, men reagerer særlig på timingen i og med at det var under regnbuerunden i Eliteserien. Kapteinene har båret regnbuebånd, cornerflaggene har vært i regnbuefarger og plakater er blitt holdt opp av spillerne før kampene.

Derfor valgte han å ta til Twitter søndag kveld.

– Jeg takler å høre det, men akkurat den runden her når det er fokus på det, vil jeg sette fokus på det selv ved å si i fra.

– Jeg har langt hår og i dag rosa sko. Men «so what», kan man ikke se ut som man vil, spør 23-åringen retorisk.

– Synd og beklagelig hvis det stemmer

Denne helgen deltok spillere, supportere og støtteapparat fra Vålerenga på Pride-paraden. Klubben synes at det er synd dersom enkeltpersoner motarbeider holdningsarbeidet som legges ned.

– Klanen og Vålerenga er en av klubbene som jobber mest med å bekjempe fordommer og diskriminering. Det er ikke utbredt, og det er beklagelig om det har skjedd, sier supporterkoordinatoren i Vålerenga, Matijas Löeb, til TV 2.

Han mener slikt ikke hører hjemme noensteds, uavhengig av om det er Pride-helg eller ikke.

– Det finnes aldri god timing for å si noe slikt. Jeg har ikke hørt noe selv, men hvis det stemmer er det synd og beklagelig, sier han til TV 2.