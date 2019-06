Den noe spesielle hendelsen skjedde om bord et Air Canada-fly som skulle fra Quebec til Toronto tidligere denne måneden.

Det skriver nyhetsbyrået AP.

Flyturen tar kun 90 minutter, men passasjeren Tiffani Adams sovnet halveis ut i flyturen.

Da hun våknet, var det ingen mennesker om bord i det mørklagte flyet. Alle passasjerene og mannskapet hadde nemlig forlatt flyet.

– Iskald

Air Canada bekrefter at hendelsen fant sted, men har foreløpig ikke gitt ytterligere kommentarer.

Adams forteller om hendelsen i et Facebook-innlegg på flyselskapets sine sider.

– Jeg våknet rundt midnatt, et par timer etter at flyet landet, iskald og fortsatt med setebeltet på, i fullstendig mørke, skriver hun.

Kvinnen beskriver opplevelsen som fryktelig, og at hun trodde det hele var et mareritt. Adams sier at hun forsøkte å ringe en venn, men at telefonen døde etter rundt ett minutt.

SOS-signal

Den kanadiske kvinnen forsøkte å lade mobilen, men strømmen i flyet var slått av. Hun prøvde også å få oppmerksomhet ved å utføre SOS-signalene med en lommelykt, men også dette var mislykket.

Til slutt klarte Adams å åpne den ene døren i flyet. Det var imidlertid et godt stykke ned til bakken, så kvinnen kom seg ikke av flyet. Til slutt fikk hun kontakt med personell på flyplassen som hjalp henne ut av flyet, skriver nyhetsbyrået AP.

Overrasket

Ifølge kvinnen spurte Air Canada om hun var hadde det greit, og tilbydde henne transport med limousin og overnatting på hotell. Dette takket Adams nei til.

– Jeg har ikke fått mye søvn, og gjenopplever stadig nattens mareritt. Jeg er redd og frykter at jeg skal være innelåst et mørkt sted, skriver hun i Facebook-innlegget.

Flyselskapet har svart på innlegget til Adams, og skriver at de blir svært overrasket over å høre hva som har skjedd.

– Vi vil se på saken, skriver de.