De har de norske stemmene i «Løvenes konge»: – Måtte klype meg selv i armen

20 timer med dubbing

Tegneseriefilmen tar oss med til den afrikanske savannen der en fremtidig konge blir født. Espen forteller at hun brukte rundt 20 timer på dubbejobben i SDI studios i Oslo.

– Det går egentlig fortere enn mange tror. Vi går inn én og én og gjør replikk for replikk og sang for sang. Stemmene blir synket opp mot munnen og det er veldig teknisk. Grunnen til at jeg liker å jobbe med dubbing er fordi det er håndverk.

– ÆRESFRYKT: Espen Grjotheim forteller at han ble svært glad da han fikk rollen som Simba i den norske versjonen, og sier han gikk inn i det med æresfrykt. Foto: Svein Finneide

Som nevnt er det Heidi Ruud Ellingsen som har stemmen til Nala i filmen, som spilles av Beyoncé i den engelske versjonen. Espen forteller at han flere ganger underveis i prosessen måtte spille mot stemmen til Beyoncé i filmen, da Heidi ikke hadde spilt inn sin del.

– Der stod jeg og spilte mot Beyoncé i et lite studio i Oslo. Da måtte jeg klype meg selv i armen, sier han og legger til:

– Det er veldig gøy å bli assosiert med en så stor film og et så stort prosjekt. En film blir på en måte værende der for evig, så det er litt skummelt. Jeg føler på en æresfrykt fordi det er så utrolig mange som kommer til å se filmen.

Naturtro bilder

Det er ingen tvil om at Espen har store sko å fylle, og mange forventninger å møte. Han forteller at han har vært opptatt av å gjøre stemmen til Simba mest mulig naturlig, da animasjonen i filmen ser tilnærmet ut som virkeligheten, ifølge han selv.

– I tegneserier overdriver vi ofte, og forsterker karakteren i stemmen. Men siden filmen er så realistisk, har vi ønsket å være mer troverdig. Stemmen er veldig tett mot min egen stemme og min egen måte å spille på, sier han og fortsetter:

– Jeg vil sørge for at filmen fortsetter å være bra selv om den er i en norsk versjon. Jeg har et sterkt ønske om at den skal være bra.

Lover tårer

43-åringen forteller at det har vært mange hemmeligheter knyttet til dette store internasjonale prosjektet, og at heller ikke han har sett det ferdige resultatet.

Likevel kan han avsløre at filmen har den samme historien og de samme velkjente sangene, men at humoren er noe annerledes.

En ting han er helt sikker på er at lommetørkle er helt nødvendig, også i den nye versjonen.

Espen blir ikke å se på premiéren 17. juli. Da ligger han nemlig på en strand i Spania. Likevel gleder han seg stort til den etterlengtede dagen.

– Det blir nok en veldig hyggelig kveld. Jeg har hørt rykter om at det blir en bra premiere, for Disney slår nok på stortromma her.

TV 2 har ikke lykkes i å komme i kontakt med Heidi Ruud Ellingsen.