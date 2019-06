Vant for sin avdøde onkel: – Et stort tap for hele familien

– Underveis i kampen, så er det en vanlig kamp. Da går det for så vidt greit. Så ble det emosjonelt og sterkt etter kampen. Det er ikke noen tvil om det, sier Berg til TV 2.

Etter kampen ble 21-åringen hyllet av den tilreisende Glimt-fansen.

Den unge midtbanespilleren tok til tårene da han mottok hyllesten.

Berg forteller at han fikk beskjeden om onkelens bortgang bare et par timer før avreise, og måtte ta en avgjørelse på om han skulle være med eller ikke.

– Jeg følte at det var riktig å dra og få tankene over på noe annet. Så jeg er glad for at jeg var med, sier Berg.

– Da jeg først var med, hadde jeg så klart lyst til å starte. Jeg har på en måte vært i en boble inn mot kampen, og gjort vanlige forberedelser og fokusert på det. Så slipper følelsene litt ut etterpå, så klart. Det er tungt, fortsetter han.

– Hvordan har det preget familien Berg?

– Det er et stort tap for hele familien. Det er trist, men heldigvis står vi sammen i det her. Og vi skal hjelpe hverandre igjennom det. Det skal bli godt å komme hjem til Bodø, for jeg har faktisk ikke sett eller snakket så mye med familien siden jeg fikk beskjeden, forteller han.

– Var det viktig å vinne i dag?

– Det er alltid viktig. Kanskje litt ekstra viktig i dag.

– Det gjør det ekstra sterkt

21-åringen hylles av lagkameraten Geir André Herrem etter kampen.

– Det står enormt stor respekt til Patrick for at han var med, og at han leverer den kampen han gjør i dag, sier Herrem til TV 2.

Sportslig leder i Glimt, Aasmund Bjørkan, forteller at Patrick Berg fikk bestemme selv om han skulle spille kampen.

Etter kampen tok midtbanespilleren til tårene.

– Han ønsket å spille. Guttene var tydelige på det også inn mot kampen, at vi spiller ikke bare for oss selv, men for klubben, familien og alle som var glade i Arild. Når vi klarer å gjøre en så god prestasjon som vi gjør, blir det ekstra sterkt, sier Bjørkan til TV 2.

– Arild var ekstremt lidenskapelig overfor Glimt. Han ønsket sterkt at Glimt skulle gjøre det bra. Vi får med oss tre poeng fra en knalltøff bortekamp, og jeg håper og tror at han ville vært stolt og glad for det. Og at spillerne og klubben har gjort ære på hans minne, fortsetter han.