– Det har murret i Rosenborg i hele år, og det blir ikke noe mindre murring av at de ikke tar med seg poeng fra Alfheim, konstaterer Steffen Iversen i FotballXtra.

Morten Gamst Pedersen, også med en fortid i Rosenborg, slo den målgivende pasningen.

Wangbergs hodestøt i det lengste hjørnet bidro samtidig til at RBKs seiersrekke stoppet opp. Kanskje var det et omen at trønderlaget trengte ekstraomganger for å slå ut Ullensaker/Kisa i cupen tidligere i uka, for kampen på Alfheim ble slett ingen perle det heller.

Til sammen produserte de to lagene to avslutninger før pause, og da virket det først og fremst som om begge lag ville unngå å tape.

Begge lags formpiler har pekt riktig vei den siste tiden, men etter det som skjedde søndag er det trolig for tidlig å friskmelde begge. Tromsø er nok det laget som ligger nærmest en friskmelding, og etter det ferske cuptapet for Kongsvinger var tre poeng mot Rosenborg godt for selvtilliten.

– Det var for så vidt ganske jevnt. Rosenborg har to i tverrliggeren og én i stangen, men det er ikke godt nok. Ofte er det en grunn til at det blir stang ut. Det handler om spillergruppen og prestasjonene på banen, mener Iversen.

– Det er litt det samme som en har sett hele sesongen. Det er et Rosenborg-lag som ikke fungerer optimalt. Mange hadde lyst til å friskmelde dem etter Vålerenga-kampen. De vant 3-0, men var ikke fantastisk i den kampen, heller. Du så mot Ull/Kisa at de ikke var på rett vei, og i dag var det en ganske jevn kamp, fortsetter spisslegenden.

Klatrer

Etter seieren mot Rosenborg klatret Tromsø til 11.-plass i Eliteserien og er bare to poeng og to plasser bak 9.-plasserte Rosenborg. Tromsø slo Stabæk 1-0 og klatret over nedrykksstreken sist. Med nok en seier fjernet de seg enda et lite stykke bort fra bunnen.

Rosenborg måtte klare seg uten Mike Jensen og Anders Konradsen, og det så også ut som om de merket det godt.

Midtbanen til RBK var langt fra patent.

Første

TIL og Lasse Nilsen sto bak kampens første skudd etter 16 minutters spill søndag. Rosenborgs første store sjanse kom like før halvtimen, men headingen til Alexander Søderlund traff rett i tverrliggeren.

Like før hadde David Akintola også en mulighet, men skuddet hans gikk via en forsvarer og ut til corner.

Rosenborg spiller hjemme mot Kristiansund i neste kamp. Tromsø skal spille borte mot Lillestrøm.

