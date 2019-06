– Deilas prosjekt er totalt avsporet

Se scoringene i Sportsnyhetene i vinduet øverst!

Vålerenga-Sarpsborg 1-1

Etter møtet med Godset tapte Oslo-klubben først 0-3 for Lillestrøm hjemme. Deretter ble det 0-3 for Rosenborg på Lerkendal.

Onsdag røk Ronny Deilas menn 3-5 for Bærum i cupen, og søndag ble det med ett poeng hjemme mot Sarpsborg.

– Totalt avsporet

Dermed fortsetter en dårlig Vålerenga-trend etter en meget god serieåpning. Oslolaget ligger på fjerdeplass, men har én og to flere kamper spilt enn de fleste lagene rundt seg på tabellen før helgens serierunde avsluttes søndag kveld.

TV 2s fotballekspert er sterkt kritisk til Vålerengas negative utvikling denne sesongen.

– Nå er de på mange måter fortsatt med i medaljekampen, men: Det så ut til at Deilas prosjekt var på rett spor tidligere i år, men nå er det totalt avsporet, sier Jesper Mathisen i FotballXtra.

– Nå ser du ikke det du så for x antall uker siden. Og det er alarmerende. For Deila har brukt mye tid og penger på å sette sammen et mannskap på banen, og et støtteapparat utenfor banen. Men det de leverer om dagen, er alt annet enn godt nok, mener den tidligere Start-profilen.

Deila: – Et steg i rett retning

Selv beskriver Ronny Deila kampen som jevn, og mener at uavgjort var et rettferdig resultat. Han håper at dagens kamp var slutten på en negativ trend.

– Jeg er fornøyd med det defensive. Vi slipper til veldig lite, i motsetning til det vi har vært igjennom de siste kampene. Det var et steg i rett retning, sier Vålerenga-treneren til TV 2.

Han erkjenner imidlertid at det lugger offensivt. Hovedstadsklubben har scoret tredje flest i Eliteserien, men bare ett de tre siste ligakampene.

– Vi mangler selvtillit og energi på den siste tredjedelen, som vi har vært veldig gode på før. Men det begynner her, med den disiplinen i bånn, mener Deila.

Finne utlignet

Søndag var det ikke all verden som skjedde foran glisne tribuner i Oslo. Chidera Ejuke kunne sendt hjemmelaget i føringen etter bare tre minutter, men avslutningen fra drøye åtte meter gikk i stolpen og ut.

Så var gjestene farlig frempå og tok ledelsen etter 19 minutter. Jørgen Strand Larsen slo inn i feltet og fant en signalgul medspiller i Lars Jørgen Salvesen. Han bredsidet ballen i mål fra drøye fem meter.