Den 26 år gamle tsjekkiske modellen og skuespilleren sto frem som den svenske superstjernens hemmelige kjæreste, kort tid etter at han ble funnet død på et hotellrom i Omans hovedstad Muskat i april i fjor.

I tiden etter dødsfallet delte hun flere private bilder av seg selv og Avicii.

Rørende innlegg

«Det eneste som var vakrere enn hendene dine, var sjelen din. Hjertet mitt verker av å vite at du aldri skal ta på meg igjen. Jeg skal aldri høre deg le, jeg skal aldri se hånden din i min foran ansiktet mitt som det første når jeg åpner øynene mine. Jeg får aldri kysset den vakre munnen din igjen», skrev kjæresten i et innlegg på Instagram.

Et drøyt år etter Aviciis død bekrefter Kačerová på sosiale medier at hun har funnet lykken på ny. 26-åringens nye kjæreste er den danske DJ-en Morten Breum.

Under et bilde av de to, har den tsjekkiske kvinnen også lagt ved en lang tekst hvor det blant annet står:

«Jeg møtte en som var klok, morsom og hadde et åpent sinn. En som hadde en europeisk mentalitet og moral, som jeg ofte savner i Los Angeles. En som hadde en jobb som passer min livsstil, som så superkjekk ut og som luktet som en Gud.»

Hetset i sosiale medier

Til tross for kjærlighetserklæringen innrømmer Kačerová også at hun lenge var i tvil om hun og 37 år gamle danske artisten var ment for hverandre. Tsjekkeren skriver også at hun var i tvil om hun skulle gi kjærligheten en ny sjanse etter å ha mistet Avicii, kun 28 år gammel.

Etter dødsfallet til den svenske superstjernen mottok den tsjekkiske 26-åringen mange hatmeldinger. Flere mente at de to ikke en gang var i et forhold da artisten døde.

«Jeg tror de slo opp for en stund siden. Hun bare sa det ikke, fordi hun ville ha publisitet», kommenterer en Instagram-bruker.

Svarte på kritikken

Modellen og skuespilleren fikk også mye kritikk for en ferietur med faren til sin sønn Luca som fant sted kun dager før Avicii døde.

25-åringen så seg nødt til å svare på noe av kritikken som haglet i kommentarfeltet etter kjærestens død.

«Jeg håper ferien var verdt det og at den blir husket for resten av ditt liv, skriver en Instagram-bruker», hvorpå Kacerova svarer:

«Unnskyld meg, men dette er faren til mitt barn og han og Tim var venner. Det er sånn voksne forhold fungerer.»