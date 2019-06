Ibrahim (20) ble nektet skoleplass – fikk toppkarakterer, med to jobber samtidig som han passet lillebroen

– Det har ikke vært lett. Uten samarbeidet mellom oss tre hadde det aldri gått bra! Vi har jobbet hardt for å oppnå målene våre, sier den syriske flyktningen Ibrahim Rashdan.

TV 2 har fulgt familien Rashdan siden de kom med flyktningestrømmen til Norge i august 2015. Fembarnsfamilien ble etterhvert bosatt i Storsteinnes kommune i Troms.

Ibrahim og Nema er tvillinger på 20 år, mens Muder er ett år yngre. Alle tre hospiterte på Nordkjosbotn videregående skole da vi besøkte dem i Troms i februar 2016.

Da fristen for å søke om skoleplass nærmet seg, fikk de tre ungdommene beskjed om at asylsøkere mellom 15 og 18 år ikke hadde rett til videregående opplæring mens de ventet på å få oppholdstillatelse.

Fikk 25 seksere

Det var opplagt at den syriske familien kom til å få oppholdstillatelse da de søkte asyl i Norge i 2015, men behandlingstiden i Utlendingsdirektoratet (UDI) var svært lang.



Å vente med utdanning helt til familien fikk oppholdstillatelse, var helt krise for de unge. De ville i så fall være over 18 år når de fikk bosetting, og ha mistet retten til videregående opplæring. Tanken på at de ikke skulle ha noe skoletilbud i flere år, for deretter å gå på introduksjonskurs sammen med foreldrene sine, gjorde familien deprimert.



– Moren min gråt mye, og trodde vi ikke ville komme inn på skole eller universitet. Jeg trodde heller ikke at jeg ville få til noe i Norge, at det ikke skulle gå bra, forteller Ibrahim.



Men etter at TV 2 tok opp saken, gjorde utdanningsministeren det klart for kommunene at asylsøkere mellom 15 og 18 år likevel hadde rett til skolegang på grunn av en lovendring som ble vedtatt i 2014.

Muder Rashdan fikk over 5,6 i gjennomsnitt

Dermed kunne Ibrahim, Nema og Muder starte videregående skole i Nordkjosbotn for alvor høsten 2016. Etter tre års hardt arbeid fikk de syriske flyktningene utdelt vitnemål fra Nordkjosbotn videregående skole fredag.

Karakterskalaen går fra én til seks, og karakteren seks er best. Nema og Muder fikk 56,3 poeng, altså nærmere seks i gjennomsnitt.

Nema Rashdan (20) fikk ti seksere, og fem i norsk. ) Foto: Privat

Hver av søsknene har 10 seksere på vitnemålet.

Ibrahim jobbet jobbet mye ved siden av skolen, noe som gikk litt ut over karakterene, sier han.

Men med 48,8 poeng og fem seksere, bidrar han til at de tre syriske flyktningene tilsammen går ut med 25 seksere fra videregående skole i Norge.

– Jeg er fornøyd med resultatene mine. De er gode nok til at jeg kommer inn på det studiet jeg ønsker, smiler 19-åringen.