Det var duket for NM-fellesstart for U23-rytterne søndag. Det 144 kilometer lange rittet ble tråkket i gang i Ås i formiddag, men ble etter kort tid avlyst.

Det var ProCycling som først omtalte saken.

Rittet ble først nøytralisert etter at flere biler var observert i løypen. En buss passerte også feltet, og rytterne kom ingen vei.

Etterhvert fikk rytterne klarsignal til å fortsette, men ble etter kort tid stanset enda en gang. På grunn av flere biler i veien ble rittet til slutt avlyst.

Det mener sykkelsjef i Uno-X, Jens Haugland, er en skandale.

– Det er en hån mot seriøse unge utøvere som trener hver dag hele året for ritt som dette, sier Haugland til TV 2, og legger til at det hverken var skilting, politi eller motorsykler å se i løypen.

– Det er det mest uforsvarlige jeg har opplevd i et sykkelritt i Norge noen gang, og en flause for norsk sykkel. Norsk Cykleforbund vet tydeligvis ikke hvordan man arrangerer et sykkelritt. De har ikke satt sikkerheten først, fortsetter sykkelsjefen i Uno-X.

TV 2s sykkelekspert er heller ikke imponert over dagens hendelse.

– Det er flaut og trist. Det er så mye positivt som skjer i norsk sykkelsport, og man har mange flotte sykkelritt i Norge. Det er ikke så lenge siden vi var på Hammer series og Tour des Fjords, som var flott gjennomført med god sikkerhet og mange MC-vakter som gjorde en kjempejobb. De var drillet på akkurat den oppgaven, sier Mads Kaggestad.

– Det er synd det ikke er en standard som følges. Særlig når det faktisk er et NM som skal arrangeres, med unge og sultne ryttere. Når det går på bekostning av sikkerheten, er det rett og slett flaut og trist, fortsetter sykkeleksperten.

Norges Cykleforbund har ikke svart på TV 2s henvendelser.