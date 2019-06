«For Arild Berg ble det enorme talentet en forbannelse»

Ørjan og Runar taklet det godt. Og var de var ekstremt talentfulle de også. Men som Glimt-supportere flest, hørte jeg også tidlig ryktene om lillebroren.

«Bærre veintj te han Arild kjæm. Han e deinnj bæste ta di aille».

Og ryktene stemte. Arild var en kombinasjon av sine brødres beste egenskaper - i én og samme spiller. Det kunne ikke gå galt.

Og lenge gikk det bra, Han debuterte for Glimt som 16-åring. Og scoret mot Lyn, iført noen nydelige runde briller.

Men så kom et tidlig noen signaler som skurret litt i glansbildet som tidlig ble tegnet av stortalentet.

Han tok seg først et hvileår der han stort sett fisket, og drev med alle andre idretter enn fotball. Så kom han tilbake på banen i 1997. Ikke for Glimt, og ikke for RBK som lå langflate etter han, men for bydelsklubben Gevir. Kanskje man allerede den gang burde forstått tegninga.

De påfølgende årene fikk Glimt gleden av å ha Arild Berg tilbake i et par sesonger. Han virket å være på gang.

Men så sa det plutselig stopp. Bom stopp. Kroppen ville ikke mer.

I årevis slet han med helsa, og det tok tid før han fikk riktig diagnose.

I ettertid har han fortalt åpent om at han reiste verden rundt i tolv år og ble behandlet av alt fra topp kirurger, til kvakksalvere og spåkoner for å bli frisk. Til og med Snåsamannen ble oppsøkt, og en healer mente at en vond tvillingsjel var årsaken til at kroppen hadde gått i dvale.

I lokalavisa Bodø nu, fortalte han i 2014 om at det var først da han forsto at det var fotballen som hadde gjort ham sjuk, at han kunne begynne på veien tilbake til å bli frisk. Han traff en lege som påpekte at ME-diagnosen skyldtes psykisk stress. Knyttet til hans egne forventninger rundt at han skulle bli best i fotball.

– ME er etter min mening en utbrenthet som ikke går over. For meg var det fotballen, den holdt mitt stressnivå skyhøyt oppe i årevis. Så bukket jeg under for det. Kroppen sa stopp, fortalte han.

Arild Berg ble til slutt frisk fra ME-sykdommen. Men de siste årene fikk han andre helseutfordringer som ble vanskelig å takle.

Igjen og igjen dukker disse bildene av guttungen i gymsalen opp i hodet mitt. Og det slår meg. At det må være så mye lettere å være middels. For det er så mange av oss som er akkurat passe begavet. Og da slipper man å leve med de høye kravene - både fra omverdenen, men først og fremst fra seg selv.

Jeg skulle ønske jeg kunne ha overført den gaven til Arild Berg – å lære han kunsten å leve som medioker.

Men sånn er ikke livet. Dessverre. Heldigvis er jeg en av dem som fikk oppleve den magien og auraen han hadde med seg den korte tida han faktisk spilte fotball i voksen alder.

Nå har ikke jeg levd ekstremt lenge, og mange har garantert sett mer fotball enn meg.

Men:

Arild Berg er og forblir nok det største norske fotballtalentet jeg noen gang har sett. Og det er sånn jeg kommer til å huske han.

Førr evig.